Премьера сразу двух сезонов проекта "Орел и Решка" намечена на 26 сентября.

"Орел и Решка" переезжает на другой канал: Где теперь смотреть тревел-шоу Пресс-служба

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О правилах шоу «Орел и Решка» не знают только младенцы. Прожить уик-энд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За девять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. И уже осенью этот известный каждому проект будет выходить на Новом канале!

— Приключения и путешествия — ценности, близкие нашей аудитории – прокомментировала генеральный директор Нового каналу Ольга Задорожная. – Не первый год в эфире выходит «Le Маршрутка», где Леся Никитюк проводит тревел-исследования областей Украины. «Заробітчани» трансформировались в азартно-приключенческое реалити «У кого больше?», в котором ведущие ищут невероятные работы в Азии и Африке на спор. И, конечно, абсолютно логичным стало появление у нас известного во всем мире украинского тревел-шоу «Орел и Решка».

"Орел и Решка" Пресс-служба

Новый канал подхватил два сезона проекта на моменте съемок. Часть выпусков, к примеру, в Македонии и Турции, уже отсняли.

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В день премьеры, 26 сентября, зрители увидят сразу два выпуска из двух новых сезонов – «Орел и Решка. Чудеса света» и «Орел и Решка. Девчачий сезон». А в последующие недели в эфире выпуски из каждого сезона будут чередоваться.

"Орел и Решка" Пресс-служба

– Для «Орел и Решка. Чудеса света» это будет уже третий сезон, но ведущим Антону Зайцеву и Василисе Хвостовой по-прежнему есть чем удивить, – интригует генеральный продюсер «Орла и Решки» Лена Синельникова. – Они раскроют чудеса Турции, Хорватии, Мексики, Доминиканы и других стран, посткарантинного открытия которых все очень ждут. Побывают в одном из главных Insta-мест в мире – Каппадокии, покорят величественную гору Арарат, поплавают в колодцах племен Майя, узнают все о загадочном Медном каньоне и оценят райские пляжи Доминиканы.

А вот «Девчачий сезон» зрители увидят впервые. Ведущих Настю Ивлееву и Юлю Коваль ждут невероятные приключения!

"Орел и Решка" Пресс-служба

– Наши подружки отправляются покорять горы в Албании и фантастическое море в Черногории, – говорит Лена Синельникова. – Познакомятся с достопримечательностями Сербии и впервые за все сезоны «Орла и Решки» посетят Македонию! Девчата будут нежиться на райских пляжах Мальдив и исследовать дикую природу на сафари в Танзании.

"Орел и Решка" Пресс-служба

Новые выпуски «Орла и Решки» обещают быть не просто интересными, а очень интересными! И, главное, расскажут зрителям Нового канала о странах, доступных к посещению во время пандемии.

Ранее мы писали, как прошел первый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“.

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