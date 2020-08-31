Вынудил переехать в другую квартиру: Jerry Heil рассказала об одержимом фанате

Jerry Heil подумывает нанять охранника, чтобы обезопасить себя от одержимого поклонника.

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Недавно популярная певица Jerry Heil сменила квартиру, что заставило артистку пойти на такой шаг, стало известно в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

За певицей Jerry Heil стал охотиться незнакомец, который пугает ее своими письмами.

«Это нельзя назвать харасментом или физическим преследованием, но все равно очень неприятно», – призналась героиня «Зіркового шляху».

Все началось с того, что во время самоизоляции на страничке певицы в соцсети стали появляться письма от одного из поклонников. Поначалу незнакомец вел себя адекватно, рекомендовал Jerry Heil почитать определенную подборку книг, но вскоре его сообщения приобрели сексуальный подтекст. И одно из писем этого человека Яну действительно насторожило.

«Он написал, что знает, где я живу, переслал фотографию моего балкона, карту, на которой проложен маршрут домой, и адрес, – рассказала знаменитость на канале «Украина». – И когда я увидела это сообщение, то поняла: «Ок. До свидания. Сворачиваем вещи».

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Яна не стала медлить: заблокировала парня и вскоре переехала в другую квартиру. Но странный поклонник продолжал ее преследовать. Он создал аккаунт, с которого снова стал отправлять певице письма и оставлять комментарии.

Jerry Heil такое поведение не просто настораживает, она уже подумывает нанять охранника, чтобы обезопасить себя от возможных действий фаната в реальной жизни.

Ранее Jerry Heil в пикантном наряде засветила татуировку на груди.

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