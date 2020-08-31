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Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин попали в ДТП - фото

Комментариев: 4
Молодожены Даша Квиткова и Никита Добрынин показали первые фото с места ДТП и рассказали о самочувствии.
Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин попали в ДТП - фото
Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин попали в ДТП - фото
instagram.com/nikitadobrynin

Украинский телеведущий, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова попали в дорожно-транспортное происшествие под Киевом. Об аварии звездные супруги сообщили на своих страницах в Инстаграм.

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По словам Квитковой, она сидела возле водителя в момент, когда в их авто сзади врезалась другая машина. Девушка ударилась головой и получила ушиб губы, подбородка и перелом носа. Даша успокоила фанов, заявив, что перелом без смещения и операция не понадобится.

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Никита добавил, что полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия очень быстро. А виновник аварии заявил, что просто “завтыкал“ и не заметил авто спереди“.

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Квиткова и Добрынин попали в ДТП
Скриншот

Ранее Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой.

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  31.08.2020, 15:56
Оценка:  +1
гость
Что эти звезды сделали для народа. Сейчас все перемешалось, артисты , ведущие звезды, это парадокс. Мир перевернулся.
гость  (аноним)  31.08.2020, 13:36
Оценка:  +5
гость
Опять очередные "звёзды", которых никто не знает кроме родственников
гость  (аноним)  31.08.2020, 13:31
Оценка:  +1
гость
31.08.2020, 11:44 ремни не панацея! Сколько случаев, что спасало здоровье и жизнь не пристегнутые ремни безопасности - лотерея
гость  (аноним)  31.08.2020, 11:44
Оценка:  0
гость
ремни безопасности для кого придумали???
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