Звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин попали в ДТП - фото
Украинский телеведущий, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова попали в дорожно-транспортное происшествие под Киевом. Об аварии звездные супруги сообщили на своих страницах в Инстаграм.
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По словам Квитковой, она сидела возле водителя в момент, когда в их авто сзади врезалась другая машина. Девушка ударилась головой и получила ушиб губы, подбородка и перелом носа. Даша успокоила фанов, заявив, что перелом без смещения и операция не понадобится.
Никита добавил, что полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия очень быстро. А виновник аварии заявил, что просто “завтыкал“ и не заметил авто спереди“.
Ранее Никита Добрынин раскрыл главный секрет счастливых отношений с Дашей Квитковой.
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