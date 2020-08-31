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"Танці з зірками 2020": Еще одна участница заразилась коронавирусом

Спецтема: Танцы со звездами 2020
Комментариев: 1
Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая не смогла выступит в первом выпуске шоу "Танці з зірками 2020".
"Танці з зірками 2020": Еще одна участница заразилась коронавирусом
"Танці з зірками 2020": Еще одна участница заразилась коронавирусом
instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 30 августа, на канале 1+1 состоялась премьера нового сезона шоу “Танці з зірками“. Но не все звездные участники смогли выйти на главный паркет страны.

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Так, неделей ранее ведущая Ольга Фреймут сообщила в Инстаграм, что заразилась коронавирусом. Однако она и ее партнер  Илья Падзина станцевали фокстрот в онлайн-режиме из самоизоляции. Их выступление судьи оценили в 26 баллов.

А о заболевании еще одной участницы стало известно лишь во время прямого эфира. В первом выпуске “Танців з зірками“ ведущий проекта Юрий Горбунов объявил, что звезда сериала “Папик“ Дарья Петрожицкая и ее партнер Игор Гелуненко также заразились COVID-19. Актриса и танцор не смогли продемонстрировать джайв в онлайн-режиме из-за плохого самочувствия.

Как прошел первый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Танці з зірками 2020, Дарья Петрожицкая
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Монгол-    31.08.2020, 10:47
Оценка:  +3
Монгол-
Кто их "звездами" обьявляет? Один раз в телевизоре мелькнула, народ поплевал в экран-уже ЗВЕЗДА!!!
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