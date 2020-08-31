"Танці з зірками 2020": Еще одна участница заразилась коронавирусом

Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая не смогла выступит в первом выпуске шоу "Танці з зірками 2020".

В воскресенье, 30 августа, на канале 1+1 состоялась премьера нового сезона шоу “Танці з зірками“. Но не все звездные участники смогли выйти на главный паркет страны.

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Так, неделей ранее ведущая Ольга Фреймут сообщила в Инстаграм, что заразилась коронавирусом. Однако она и ее партнер Илья Падзина станцевали фокстрот в онлайн-режиме из самоизоляции. Их выступление судьи оценили в 26 баллов.

А о заболевании еще одной участницы стало известно лишь во время прямого эфира. В первом выпуске “Танців з зірками“ ведущий проекта Юрий Горбунов объявил, что звезда сериала “Папик“ Дарья Петрожицкая и ее партнер Игор Гелуненко также заразились COVID-19. Актриса и танцор не смогли продемонстрировать джайв в онлайн-режиме из-за плохого самочувствия.

Как прошел первый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.

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