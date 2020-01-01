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Анна Панова: "Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя"

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Ведущая программы “Сегодня“ на канале “Украина“ Анна Панова рассказала, как изменилась после рождения дочери.
Анна Панова: "Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя"
Анна Панова: "Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя"
Пресс-служба

Ровно 5 месяцев назад известная ведущая новостей “Сегодня“ на канале “Украина“ Анна Панова стала мамой. С рождением дочери Милы в жизни ведущей произошло много изменений, в том числе внутренних.

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На своей странице в социальной сети Анна Панова написала трогательный пост, где призналась, как изменилась она сама после рождения Милы.

“Я стала более дисциплинированной. До рождения Милки я могла подолгу “чилить“ в соцсетях и неспешно листать в телефоне ленту новостей. Теперь все иначе. Я мать-с-моторчиком. Мать на турборежиме. Мне нужно сделать все и сразу. За полчаса, пока она спит, нужно вымыть голову и запечь индейку. Левой рукой мешаешь кашу, правой машешь погремушкой. Или наоборот“, - пишет Анна Панова.

Как отмечает ведущая, дисциплинарные изменения произошли и на работе - она стала более собранной и эффективной, а времени на пустые «перекуры» не осталось. Теперь ее рабочий день выверен поминутно: отслеживание новостей, грим, работа над текстами, эфир. За единицу времени стало больше результата.

“Я стала более человечной. Годы работы в журналистике будто выработали во мне информационный иммунитет: мало какие кадры по ТВ способны растопить мое сердце. Зато утренняя беззубая улыбка своего ребёнка трогает до глубины души. Теперь мне больно смотреть по телевизору, как обижают детей. Рожают и выбрасывают на мусорку, продают, бьют... Я не смогу защитить всех детей мира от обид со стороны взрослых. Но я сделаю все, чтобы мой человечек рос в любви и счастье“, - сообщает ведущая.

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Анна рассказала фолловерам, что для нее ребенок - это колоссальный стимул развиваться, поэтому ее и без того высокий уровень амбициозности значительно повысился.

«Меня не устроят отросшие ногти и пару лишних кг на боках - мол, #яжемать, мне можно. Карьера, спорт, быт - хочу во всем быть на высоте ради Милки. Я действительно стремлюсь заслужить ее уважение и восхищение. Ради дочки я хочу стать лучшей версией себя», - признается Анна.

Ранее ведущая Анна Панова поделилась рецептом летнего десерта без выпечки.

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Теги: Анна Панова
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Источник: ivоna bigmir)net

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