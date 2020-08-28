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Алина Гросу намекнула на проблемы в супружеской жизни

Комментариев: 5
Украинская певица и актриса Алина Гросу высказалась о слухах, что она рассталась с мужем.
Алина Гросу намекнула на проблемы в супружеской жизни
Алина Гросу намекнула на проблемы в супружеской жизни
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу сняла новый клип и в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая, намекнула на личную драму.

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Певица и актриса Алина Гросу, которая снимается в сериале «В плену прошлого», который скоро покажут на канале «Украина», рассказала, что в новом клипе на песню «Голый король» она показала драму из своей жизни.

«Вы все увидите. Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем этом клипе», - делится на канале «Украина» Алина Гросу.

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В кулуарах давно уже ходят слухи, что Гросу рассталась с мужем - бизнесменом Александром. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что его уже давно нет на ее странице.

«Я думаю, что кто хочет посмотреть на Александра, он может зайти к нему в инстаграм. Я все-таки самостоятельная как человек и как творческая единица», - комментирует «Зірковому шляху» артистка.

Напомним, ранее Алина Гросу показала редкий кадры с 2-летним братом.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  28.08.2020, 17:25
Оценка:  0
гость
Очередную партию ущербных лишнехромосомных выпустили с Павловской больницы.
гость  (аноним)  28.08.2020, 17:16
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  28.08.2020, 17:16
Оценка:  0
гость
Литва законодательно запретила на своей территории трансляцию всех м0ск0витских телеканалов,
и активно пресекает попытки трансляции м0ск0витских телеканалов через интернет!
М0ск0витов НАКУЙ!!!
гость  (аноним)  28.08.2020, 17:14
Оценка:  0
гость
АЛИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  28.08.2020, 17:14
Оценка:  0
гость
Какого ХЕРА эта прокацапская пиз....да лезет в Украину!!! Не сидится за поребриком, тварь!
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