Алина Гросу намекнула на проблемы в супружеской жизни

Украинская певица и актриса Алина Гросу высказалась о слухах, что она рассталась с мужем.

Певица Алина Гросу сняла новый клип и в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая, намекнула на личную драму.

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Певица и актриса Алина Гросу, которая снимается в сериале «В плену прошлого», который скоро покажут на канале «Украина», рассказала, что в новом клипе на песню «Голый король» она показала драму из своей жизни.

«Вы все увидите. Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем этом клипе», - делится на канале «Украина» Алина Гросу.

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В кулуарах давно уже ходят слухи, что Гросу рассталась с мужем - бизнесменом Александром. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что его уже давно нет на ее странице.

«Я думаю, что кто хочет посмотреть на Александра, он может зайти к нему в инстаграм. Я все-таки самостоятельная как человек и как творческая единица», - комментирует «Зірковому шляху» артистка.

Напомним, ранее Алина Гросу показала редкий кадры с 2-летним братом.

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