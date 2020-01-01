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Сенсационная премьера "Один за всех" на СТБ: кто виноват в семейной драме?

Спецтема: ТВ и телешоу
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Премьерный выпуск ток-шоу “Один за всех“ на СТБ выйдет в воскресенье, 30 августа.
Сенсационная премьера "Один за всех" на СТБ: кто виноват в семейной драме?
Сенсационная премьера "Один за всех" на СТБ: кто виноват в семейной драме?
Пресс-служба

Остросоциальный проект “Один за всех“ на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях. В премьерном выпуске сезона, который зрители увидят 30 августа на СТБ, ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в непростой семейной ситуации.

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Месяц назад жизнь Ирины из Житомирской области изменилась навсегда. Женщина узнала, что ее 16-летнюю дочь изнасиловали! Еще больше мать потрясло то, что дочь отказалась предъявить обвинения обидчику, ведь влюблена в него. 20-летний экс-заключенный из соседнего села отрицает все обвинения и убеждает, что у него серьезные намерения по поводу девушки, он видит ее будущей супругой и матерью своих детей.

Родители уверены, что дочь пора спасать, ведь девочка-отличница, которая мечтала стать воспитателем, просто разрушит свою судьбу. Более того, родные опасаются не только за ее будущее, но и за жизнь девочки!

"Один за всех"
Пресс-служба

В студии проекта ведущий и эксперты выяснят, для чего на самом деле парню отношения – чтобы создать семью или воспользоваться доверием школьницы в своих интересах? Чем закончится встреча родителей с возлюбленным дочери? И от кого девочку на самом деле нужно спасать? Смотрите премьерный выпуск ток-шоу “Один за всех“ на СТБ в воскресенье, 30 августа, в 20:00!

Ранее эксперт шоу "Один за всех" назвала ТОП-4 женские ошибки в отношениях.

 

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Теги: Один за всех
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Источник: ivоna bigmir)net

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