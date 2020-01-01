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Алена Винницкая призналась, почему обратилась за помощью к психологу

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Известная певица Алена Винницкая не могла найти себя в этой жизни.
Алена Винницкая призналась, почему обратилась за помощью к психологу
Алена Винницкая призналась, почему обратилась за помощью к психологу
Пресс-служба

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Певица и ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая однажды поняла, что сможет выйти из непростой ситуации только с помощью специалиста.

«Во-первых, все началось в 2014 году, когда это витало в воздухе. То есть проблема была конкретно у страны. У всех нас, – объяснила певица в интервью для канала «Украина». – Во-вторых, все остановилось. Например, мой гастрольный график. Я не могла просто перестроиться. Вообще не могла найти себя в этой жизни. Я не знала, что мне делать».

Момент неопределенности наступает у многих людей в независимости от их профессии и сферы деятельности.

«И это чрезвычайный кризис, потому что вы полжизни шли к какому-то уровню и вам кажется, что так будет всегда. А потом вы понимаете, что это произошло довольно быстро, этап пройден и теперь нужно снова идти к следующему уровню», – объяснила Наталия Холоденко.

Ранее Экс-“ВИА гра“ Алена Винницкая раскрыла личные секреты.

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Теги: Алена Винницкая
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Источник: ivоna bigmir)net

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