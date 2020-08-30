Танці з зірками 2020: Чем удивят звездные участники в первом эфире

Таинственное танго от Олега Винника, возвращение на шоу Славы Каминской и выйдет ли на паркет Оля Фреймут.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» в прямом эфире состоится премьера четвертого обновленного сезона шоу «Танці з зірками». Накануне старта самого ожидаемого шоу осени звезды часами тренируются в репетиционных залах, готовясь поражать зрителей своими танцевальными способностями.

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Традиционно вести «Танці з зірками» будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на звездном балконе в первом эфире встречать участников после выступлений будет легенда шоу, победительница первого обновленного сезона проекта - Наталья Могилевская.

Танці з зірками 2020 Пресс-служба

Уже в это воскресенье зрителей ждут впечатляющие постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, и невероятные танцы от главного хореографа проекта Ксении Горб. Так, молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов удивят судей и зрителей самбой под хит Willy William. Шоумен Дмитрий Танкович и его беременная партнерша Илона Гвоздева зажгут паркет энергичным ча-ча-ча. Кумир миллионов Олег Винник вместе с партнершей Аленой Шоптенко с помощью танго расскажут историю призрака Оперы. Рок-дива Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят на необычном подиуме ча-ча-ча под хит группы The HARDKISS «Make-Up». А вот певица Слава Каминская, которая вернется на паркет после травмы позапрошлого сезона, вместе с Дмитрием Дикусаром под хит Шер буквально будет летать над паркетом. Кроме того, во время первого прямого эфира станет известно, исполнит ли свой танец Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина, ведь из-за состояния здоровья телеведущая была вынуждена прервать тренировки.

Также в первом прямом эфире телезрителей ждет настоящий сюрприз - на паркет выйдет мультиартист MONATIK и певица Вера Брежнева, подарив зрителям яркий хит этого лета «ВЕЧЕРиНОЧКА». А открывать праздничный вечер танца будет всемирноизвестный балет Light Balance.

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Напомним, что участниками четвертого сезона обновленного шоу «Танці з зірками» на «1+1» стали: певица и молодая мама Санта Димопулос и Макс Леонов, участник групп Mozgi и «Время и Стекло» Позитив и Юлия Сахневич, шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, актриса и бывшая участница группы «Виа Гра» Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, певец и кумир миллионов Олег Винник и Алена Шоптенко, актер Арам Арзуманян и Тоня Руденко, лидер группы «The HARDKISS» Юлия Санина и Дмитрий Жук, рэп-исполнительница Alyona Alyona и Юрий Гурич, холостяк Сергей Мельник и Аделина Дели, актер Тарас Цимбалюк и Яна Заяц, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, фронтмен группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец с Яной Цыбульской.

Оценивать танцевальное мастерство участников будут судьи шоу - прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легендарный Григорий Чапкис.

Танці з зірками 2020 Пресс-служба

Напомним, прямые эфиры четвертого сезона шоу «Танці з зірками» традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина и для полной безопасности гостей и участников организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга - за столом гости смогут разместиться по двое. На съемочной площадке в доступе для всех присутствующих будут находиться антисептические средства, на входе гости будут проходить температурный скрининг, каждому будет выдана медицинская маска.

Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows под руководством Владимира Завадюка.

Не пропустите премьеру шоу «Танці з зірками» в это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Ранее сообщалось, что Вера Кекелия станет новой ведущей проекта “Життя відомих людей“.

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