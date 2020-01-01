"Выходите без звонка": В новом сезоне актер Роман Семисал сыграет с женой

В новом сезоне сериала «Выходите без звонка» исполнитель главной роли Роман Семисал сыграет с супругой.

7 сентября в 18:00 канал «Украина» покажет премьеру третьего сезона 40-серийного детективного сериала «Выходите без звонка», снятого по заказу телеканала «Украина» кинокомпанией «Три-Я-Да Продакшн». В премьерных сериях в жизни главного героя – таксиста Богдана – появятся новые товарищи и коллеги, в частности следователь Надя, которую сыграла актриса Светлана Шекера, жена артиста Романа Семисала.

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Светлана и Роман – актерская семья, поэтому обычно советуются друг с другом по поводу ролей. Так было и в случае с проектом «Выходите без звонка», в третьем сезоне которого актриса сыграет одну из ключевых ролей.

«Рома для меня – как такая лакмусовая бумажка в теме о предложениях в кино. По поводу работы в сериале «Выходите без звонка», когда мне только пришли заявки на пробы, Рома мгновенно отреагировал: «Что ты думаешь?» Я знаю, что такое долгий проект, и начала думать глобально: четыре кошки, двое детей. Я понимала, что это такое: я буду занята по 12 часов в сутки. А у Ромы вообще не было вопросов. Я говорю: «А младший сын?» – «Няня». То есть у него было 354 решения на все мои какие-то вопросы», – поделилась Светлана Шекера.

Роман Семисал и Светлана Шекера Пресс-служба

В сериале Роман играет достаточно сдержанного персонажа. А в жизни, говорит Светлана, супруг может ее удивить. Например, неожиданно принести домой кота со словами: «Теперь он живет с нами». Причем так было не раз.

«У нас четверо котов. Трех принес я, одну Света. Кошку Тасю забрал со съемок «Киборгов», она там снималась. Еще одну – когда через Facebook выставили объявление, что никто не хочет брать девочку», – говорит актер сериала «Выходите без звонка» Роман Семисал. Также в семье есть кошка Катя, которую нашли на базаре, и Груша, которую забрала домой Светлана, когда та спряталась под машиной.

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Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала «Выходите без звонка» таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.

В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазыч, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов.

Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала «Выходите без звонка» состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале «Украина».

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