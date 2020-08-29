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"Звана вечеря": Чем удивит гостей победитель "МастерШеф" Сергей Денисов?

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Узнайте, кто примет участие в шестом выпуске кулинарного проекта "Звана вечеря".
"Звана вечеря": Чем удивит гостей победитель "МастерШеф" Сергей Денисов?
"Звана вечеря": Чем удивит гостей победитель "МастерШеф" Сергей Денисов?
Пресс-служба

В эту субботу, 29 августа, кулинарное шоу «Звана вечеря» выйдет на СТБ в новое время – в 17:00. В очередном премьерном выпуске своими коронными блюдами и гостеприимством поделится победитель «МастерШеф» Сергей Денисов! Какими кулинарными изысками удивит профессионал своих соперников?

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Помимо Сергея в шоу будут участвовать: диетолог и популярный блогер Настя, эпатажный парикмахер Алексей и крутая девчонка из села – Илона.

Предлагаем познакомиться с героями ближе:

Сергей Денисов – победитель 9 сезона проекта «МастерШеф». Ранее об был простым менеджером в ресторане, а сейчас – шеф-повар в элитном заведении, а также открыл несколько ресторанов по Украине. Сергей – настоящий грузин с традиционными взглядами на семью и роль мужчины в ней.

Сергей Денисов
Сергей Денисов
Пресс-служба

Алексей Мироненко – профессиональный парикмахер и колорист. Недавно стал вести блог, в котором рассказывает женщинам о том, как строить отношения с мужчинами. Информацию он черпает из историй своих клиенток. Необычная особенность Алексея – его губы, которые он подкалывает с 16 лет самостоятельно!

Алексей Мироненко
Алексей Мироненко
Пресс-служба

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Настя Святокум – диетолог, блогер. Не так давно девушка страдала от лишнего веса, но успешно сбросила 33 кг, благодаря своей уникальной методике. Несмотря на то, что Настя – диетолог, она уверена: жестко ограничивать женщину в еде ни в коем случае нельзя, иначе она превратится в бомбу замедленного действия. Однако также девушка считает, что счастье и лишний вес – несовместимые понятия.

Настя Святокум
Настя Святокум
Пресс-служба

Илона – крутая девчонка из села Токарев. Она весит 120 кг и гордится своими формами, ведь не представляет, как можно отказаться от кусочка тортика, особенно – собственного приготовления. Илона – первый кондитер на селе. Поскольку работы не было, девушка организовала бизнес на дому. Сейчас печет и продает торты на заказ. В шоу будет делать ставку на «сельскую» кухню.

Илона
Илона
Пресс-служба

Не пропустите премьерный выпуск шоу «Звана вечеря» в субботу, 29 августа в 17:00, на СТБ!

Ранее мы писали интересные факты о победителе “МастерШеф. Профессионалы 2“.

 

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Теги: Звана вечеря
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Источник: ivоna bigmir)net

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