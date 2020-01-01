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Полякова, Тодоренко и Сумская чувствуют себя виноватыми перед детьми: В чем причина

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Звездные мамы Оля Полякова, Регина Тодоренко и Ольга Сумская высказались о воспитании детей.
Полякова, Тодоренко и Сумская чувствуют себя виноватыми перед детьми: В чем причина
Полякова, Тодоренко и Сумская чувствуют себя виноватыми перед детьми: В чем причина
Пресс-служба

Ведущие программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая узнали, из-за чего звездные мамочки чувствуют себя виноватыми перед своими детьми.

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Почти 90% матерей страдают от чувства вины. Такую шокирующую статистику опубликовало авторитетное издание The Telegraph. Однако психологи уверяют: большинство женщин чувствуют себя плохими мамами только потому, что им это мнение навязали.

Оказывается, «синдром плохой матери» едва не спровоцировали у ведущей «Ранку з Україною» Лилии Ребрик некоторые подписчики. Они раскритиковали телезвезду за то, что она вышла на работу уже через две недели после рождения дочери Полины.

«Помню, написала пост: «Девочки, я завтра выхожу в эфир «Ранку з Україною», просыпаемся вместе!» И такой шквал просто негативных комментариев – «вы же мать», «с кем ребенок», – рассказала Лилия Ребрик в интервью программе «Зірковий шлях».

Телеведущая Регина Тодоренко вернулась на работу через несколько месяцев после рождения Майкла, поэтому была вынуждена брать сына на съемочную площадку.

«Я правда сильно переживаю. Больше из-за того, что часто отсутствую, меня мало дома, и мы с ребенком постоянно переезжаем по гримеркам – то туда, то сюда. Мы работаем с ним вместе уже. Но он родился у таких родителей, что я могу поделать?» – поделилась с журналистами канала «Украина» Регина Тодоренко.

Еще до карантина Оля Полякова признавалась: корит себя за то, что не уделяет достаточно внимания дочерям.

«Они меня не видят. И я по этому поводу иногда очень беспокоюсь. Думаю, что я, наверно, плохая мать», – отмечала тогда в эфире «Зіркового шляху» Оля Полякова. Но уже на карантине у певицы появилось достаточно времени, чтобы проводить его с детьми.

До сих пор корит себя за потерянное время в детстве старшей дочери Антонины актриса Ольга Сумская.

«Из-за того, что я ездила на съемки, она недополучила, возможно, этого материнского внимания. И это были очень трогательные моменты, когда она меня ждала с гастролей. Я только сегодня понимаю, как это было для нее. Сегодня мы наверстываем это потерянное время», – рассказала Ольга Сумская в эфире канала «Украина».

Ранее Ольга Сумская показала яркие кадры с празднования дня рождения в Египте.

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Теги: синдром плохой матери, Оля Полякова, Лилия Ребрик, Регина Тодоренко, Ольга Сумская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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