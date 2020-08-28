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Финал на "Наречена для тата": Последние три пары сделают решающий выбор

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивит финальный выпуск романтического шоу "Наречена для тата".
Финал на "Наречена для тата": Последние три пары сделают решающий выбор
Финал на "Наречена для тата": Последние три пары сделают решающий выбор
Пресс-служба

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Сегодня, 28 августа в 19:00, на СТБ выйдет финальный выпуск романтического реалити “Наречена для тата“, в котором три оставшиеся пары сделают решающий выбор. Однако у каждой их них еще остались важные нерешенные вопросы, ответы на которые повлияют на дальнейший ход событий.

Алену тревожат будущие взаимоотношения Станислава с ее дочерью.

“Ты ставишь отношения твоего мужчины с ребенком выше отношений с мужчиной“, – отметит герой.

“Отношения с ребенком для меня – в первую очередь“, – выскажет свою позицию Алена.

Сможет ли пара найти компромисс и баланс в этом вопросе?

"Наречена для тата"
Пресс-служба

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Папа-отшельник Алексей согласится на своего рода эксперимент – пожить с детьми и Татьяной в городе, окунувшись в шумную и непривычную жизнь. Не станет ли проблемой для мужчины новый темп жизни? Более того, Таня познакомит Алексея со своими подругами.

“В жизни я больше интроверт. Мне не нравятся спонтанные контакты. Особенно, если много людей“, – скажет герой.

А самый важный вопрос, который беспокоит Татьяну накануне финала, согласится ли ее сын принять Алексея и его семью.

"Наречена для тата"
Пресс-служба

А между Таней и Денисом все так же стоит вопрос доверия. Девушка предложит своему потенциальному избраннику необычное времяпрепровождения накануне финала – просто вместе помолчать, чтобы их отношения не сводились только к выяснениям.

“Я почувствовал дискомфорт“, – признается Денис.

Будут ли счастливые финалы у всех трех пар? Или какая-то из них все же не сможет мириться с существующими проблемами?

Не пропустите кульминационный выпуск “Наречена для тата“ уже сегодня, 28 августа в 19:00, на СТБ.

Ранее мы писали, что пара из “Наречена для тата-2“ сыграла свадьбу.

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Теги: Наречена для тата
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Источник: ivоna bigmir)net

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