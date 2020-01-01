"Я проживаю истории героев": Татьяна Высоцкая о новом сезоне проекта "Таємниці ДНК"

Первый выпуск нового сезона ток-шоу "Таємниці ДНК".

1 сентября в 19:00 на СТБ состоится премьера нового сезона ток-шоу “Таємниці ДНК“. Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. Ведущая проекта Татьяна Высоцкая рассказала, чего ждать от нового сезона и как проект повлиял на ее жизнь.

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Успешный проект собственной разработки СТБ “Таємниці ДНК“ продолжит помогать узнавать правду с помощью ДНК-теста. В студии не просто обсудят сложные и невероятные истории, в которых оказались герои – только у нас они, наконец-то, получат ответ, который так долго искали. Ведущая уверяет, новый сезон будет полон сюрпризов!

"Таємниці ДНК" Пресс-служба

“Этот сезон уже стал необычным, потому что мы все еще работаем в условиях карантина. Наша команда теперь еще требовательнее к своей работе, подбору историй, их реализации. Уже с 1 сентября – новые истории, новые судьбы и важнейший момент истины, который часто делит жизнь героев на “до“ и “после“. Проект изменил и меня! Научил слушать и слышать. Я очень прокачиваюсь психологически – пытаясь понять людей, когда навскидку поступки кажутся не самыми логичными. Я проживаю истории наших героев, и это меня обогащает. В профессиональном плане мне тоже очень повезло. Формат такого наполненного реалити, с важным финалом, с командой, которая делает больше, чем могла бы, – я не могу не расти. Это проект с важной социальной миссией, и я очень горжусь, что являюсь его частью. До встречи в эфире!», - делится Татьяна Высоцкая.

"Таємниці ДНК" Пресс-служба

Смотрите новый сезон ток-шоу “Таємниці ДНК“ с 1 сентября по вторникам в 19:00 на СТБ!

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