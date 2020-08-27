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Снежана Онопка рассказала, во что инвестировала свои гонорары

Комментариев: 1
Украинская модель Снежана Онопка приобрела квартиры в столице для себя и своих близких.
Снежана Онопка рассказала, во что инвестировала свои гонорары
Снежана Онопка рассказала, во что инвестировала свои гонорары
instagram.com/snejanaonopka15

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Модель Снежана Онопка рассказала в программе «Зірковий шлях», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на канале «Украина», о своих капиталовложениях.

Модель Снежана Онопка с юного возраста получала внушительные гонорары.

«Я покупала все, что хотела. Мы с мамой везде летали, жили в Нью-Йорке. Отдыхали», – поделилась модель в рубрике «Кава з перцем».

Оказавшись на вершине модельного бизнеса, Снежана Онопка стала грамотно инвестировать.

«Я купила квартиры в Киеве маме, бабушке, тете и себе», – сказала героиня «Зіркового шляху» на канале «Украина» и добавила, что часто радовала близких подарками - Мы с мамой скупали на Манхеттене все, что хотели».

Напомним, ранее Снежана Онопка отреагировала на слухи об анорексии.

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Теги: Снежана Онопка
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  27.08.2020, 17:08
Оценка:  0
pусский
Дура, в Киеве правят майдауны, надо вкладывать в недвижимость Москвы и Питера!
Gorlumar    27.08.2020, 17:13
Оценка:  0
Gorlumar
Вкладывать в Мордор? Чушь...
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