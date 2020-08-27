Украинская модель Снежана Онопка приобрела квартиры в столице для себя и своих близких.

Снежана Онопка рассказала, во что инвестировала свои гонорары instagram.com/snejanaonopka15

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Модель Снежана Онопка рассказала в программе «Зірковий шлях», которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на канале «Украина», о своих капиталовложениях.

Модель Снежана Онопка с юного возраста получала внушительные гонорары.

«Я покупала все, что хотела. Мы с мамой везде летали, жили в Нью-Йорке. Отдыхали», – поделилась модель в рубрике «Кава з перцем».

Оказавшись на вершине модельного бизнеса, Снежана Онопка стала грамотно инвестировать.

«Я купила квартиры в Киеве маме, бабушке, тете и себе», – сказала героиня «Зіркового шляху» на канале «Украина» и добавила, что часто радовала близких подарками - Мы с мамой скупали на Манхеттене все, что хотели».

Напомним, ранее Снежана Онопка отреагировала на слухи об анорексии.

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