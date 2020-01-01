"Холостячка": Участники поделились впечатлениями от встречи с Ксенией Мишиной

Премьера нового реалити-шоу "Холостячка" состоится в октябре на СТБ.

Осенью на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина.

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До старта проекта имена участников не оглашаются, но занавес приоткрыть можем. Первое на что многие обращали внимание и почему заполняли анкеты – невероятно красивые глаза Ксении, ее женственность, мировозрение и харизма.

«В обычной жизни я достаточно мало знакомлюсь, поскольку времени не хватает. А когда есть время на отдых, не всегда занимаюсь поиском новых знакомств. Как правило, встречи с девушками – случайность. Например, когда с друзьями отдыхаем в ресторане, могу подойти к понравившейся девушке и познакомиться», - комментирует один из участников. В то же время, он хочет убедиться, что настоящая любовь и у него может быть в жизни.

Не все мужчины знали Ксению по ее проектам. Для кого-то она была чистым листом и узнавать друг друга придется на равных. К тому же, для многих первая вечеринка была небольшим стрессом из-за волнения от встречи с главной героиней и наличия камер вокруг, к которым большинство не привыкли.

«Очень волновался. Не могу даже описать чувства. Когда увидел количество камер и съемочную группу, подумал: «Куда я попал? Это не моя жизнь». А ведь еще нужно что-то говорить…. Это был страшный сон. Но со временем волнение прошло, я смог расслабиться и быть собой», - делиться впечатлениями один из героев.

«Не вижу в волнении ничего плохого. Люди всегда переживают и нервничают перед важными событиями. Знакомство с Ксенией было действительно очень волнительными событием. И камеры, конечно, усилили эти эмоции», - искренне рассказывают мужчины.

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Многие участники утверждают, что познакомиться с девушкой, которая понравилась, можно в любом месте. И на проекте, и просто на улице.

«Если мне понравилась какая-то девушка, я не скромничаю и не выдумываю как с ней познакомиться. Нравится? Подходи и знакомься», - по уверенности мужчин можно понять, что на проекте собрались достаточно сильные личности, которые точно до последнего будут бороться за сердце Ксении Мишиной.

Уже в октябре смотрите премьеру романтического реалити «Холостячка» на СТБ.

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