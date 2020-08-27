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Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины заразились COVID-19

Комментариев: 4
Музыкант Сергей Бабкин детально описал симптомы коронавируса.
Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины заразились COVID-19
Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины заразились COVID-19
instagram.com/babkin_official

Украинский музыкант, актер, участник группы “5’nizza“ и экс-тренер шоу “Голос країни“ Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразился коронавирусом. Звездная пара получила положительные тесты на COVID-19.

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Об этом рассказал сам Бабкин на своей официальной странице в Instagram. 41-летний артист детально описал первые симптомы болезни. Сергей отметил, что накануне Дня Независимости у Снежаны появились легкое першение в горле и ломота в теле. На следующий день добавился сухой кашель и температура 37,1. Она позвонила семейному врачу, который посоветовал сдать тесты на коронавирус.

По словам Бабкина, у него не было никаких признаков болезни. Но на всякий случай он тоже сдал тест. Артист признался, что в тот день был на съемках, после них он все время находился рядом с женой. А вчера, 26 августа, супруги получили результаты анализов на коронавирус, которые оказались положительными. 

“Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой “ломки тела“. Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развёрнутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришёл положительный результат теста... Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто Анализ крови - ещё ждём. У меня вчера поднялась температура...“, - написал Бабкин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки , соблюдали дистанцию.. Как всё начиналось. 4 дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1. Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору @doctor.penkov , рассказала о симптомах, Андрей Юрьевич тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой «ломки тела». Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развёрнутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришёл положительный результат теста... Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто Анализ крови- ещё ждём. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье- главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте Здоровенькими!!!

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Ранее Сергей Бабкин признался, что подарил жене на 35-летие.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.08.2020, 17:46
Оценка:  0
гость
И шо бля? Песни у него говно. Такого не жалко
pусский  (аноним)  27.08.2020, 17:00
Оценка:  0
pусский
Вот до чего независимость довела Украину, все в больницах!
гость  (аноним)  27.08.2020, 14:59
Оценка:  0
гость
А кто эти "звёзды"?
lusyika    27.08.2020, 13:20
Оценка:  +14
lusyika
То тепер вся шайка з Софіївки заразилась??? Вони ж там всі скакали разом? А ЗЕльцман не зхаразиться - воно на кілометр від них дригало ніжкою...нажаль!
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