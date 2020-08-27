Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины заразились COVID-19

Музыкант Сергей Бабкин детально описал симптомы коронавируса.

Украинский музыкант, актер, участник группы “5’nizza“ и экс-тренер шоу “Голос країни“ Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразился коронавирусом. Звездная пара получила положительные тесты на COVID-19.

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Об этом рассказал сам Бабкин на своей официальной странице в Instagram. 41-летний артист детально описал первые симптомы болезни. Сергей отметил, что накануне Дня Независимости у Снежаны появились легкое першение в горле и ломота в теле. На следующий день добавился сухой кашель и температура 37,1. Она позвонила семейному врачу, который посоветовал сдать тесты на коронавирус.

По словам Бабкина, у него не было никаких признаков болезни. Но на всякий случай он тоже сдал тест. Артист признался, что в тот день был на съемках, после них он все время находился рядом с женой. А вчера, 26 августа, супруги получили результаты анализов на коронавирус, которые оказались положительными.

“Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой “ломки тела“. Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развёрнутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришёл положительный результат теста... Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто Анализ крови - ещё ждём. У меня вчера поднялась температура...“, - написал Бабкин.

Ранее Сергей Бабкин признался, что подарил жене на 35-летие.

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