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Владимир Остапчук признался, зачем обращался за помощью к психологу

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Психолог помог ведущему Владимиру Остапчуку разобраться в себе после развода.
Владимир Остапчук признался, зачем обращался за помощью к психологу

Шоумен Владимир Остапчук в программе «Зірковий шлях», которую ведут Алена Винницкая и Тимур Мирошниченко на канале «Украина», рассказал, как ему в жизни помог психолог.

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В жизни популярного шоумена Владимира Остапчука произошли серьезные перемены. После 12 лет брака распалась его семья. Чтобы разобраться в себе и понять, почему возникали сложные моменты в отношениях, Владимир Остапчук решил обратиться к специалисту.

«Вообще я считаю, что каждый человек должен посещать психолога. Причиной такого визита могут быть определенные комплексы, незакрытые гештальты и другие проблемы. Женаты вы или разведены – неважно. Вы просто взрослый человек, – сказал шоумен в программе «Зірковий шлях». –  И мне это помогло, во-первых, закрыть гештальт, связанный с детством и со своими окружением. Во-вторых, привести свои мысли в порядок и переоценить определенные моменты, почему у нас не сложилась семейная жизнь. Так что я рекомендую всем ходить к психологу!».

Психолог Наталия Холоденко согласна с ведущим.

«Мужчины приходят после развода, потому что им сложнее эмоционально открыться, – объяснила Наталия Холоденко на канале «Украина». – Имеется в виду, что они не могут рыдать на плече у подруги или пойти на шопинг. Многим из них не с кем поделиться своими переживаниями и это действительно так, поэтому мужчины обращаются к психологам».

Ранее Остапчук сделал предложение Горняк через год после знакомства.

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Теги: Владимир Остапчук
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Источник: ivоna bigmir)net

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