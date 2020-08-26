Игорь Кондратюк рассказал о потере матери

Телеведущий Игорь Кондратюк признался, из-за чего потерял маму.

В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» с ведущими Тимуром Мирошниченко и Аленой Винницкой, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк откровенно рассказал, из-за чего потерял маму, когда ему было всего 7 лет, и почему его нечасто можно увидеть с женой.

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В детстве Игорю пришлось пережить болезненную потерю. Родители много работали, поэтому парень жил с дедушкой и бабушкой. Познать материнскую любовь и поддержку ведущий так и не смог, точнее – не успел. Когда ему было всего 7 лет, в семье произошло страшное горе – умерла мама.

«У нее был рак. В те времена рак... Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало», – признался Игорь Кондратюк в интервью программе «Зірковий шлях».

За несколько месяцев жизни семьи разделилась на «до» и «после». А потом у Игоря появилась вторая мама. Мальчик рос замкнутым ребенком, а районная библиотека стала его вторым домом.

«Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю», – рассказал телеведущий.

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Кондратюк уже более 20 лет женат, но о его любимой Александре известно совсем мало. По словам Игоря, последний раз он с женой и детьми появлялся на обложке журнала лет 15 назад. Но он – человек публичный, время от времени ему приходится ходить на светские мероприятия. И пока жена остается дома, рядом с шоуменом – его симпатичные коллеги. Как-то даже поговаривали, что у него был роман с одной из участниц талант-шоу.

«Просто мы шли вместе по красной дорожке, это ничего не значит. Моя жена не любит этого, может комплексует, это не имеет значения. Просто это ее выбор, я уважаю свою жену, – поделился с журналистами канала «Украина» Кондратюк и добавил, что жена работает вместе с ним. – Она финансовый директор, иногда даже без, так сказать, должности. Она занимается нашими финансами – от бухгалтерии фирм и частного предприятия, фирм наших и наших ФОПов, до просто бюджета семьи».

Ранее Кондратюк заявил, что Скичко в будущем мог бы стать президентом.

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