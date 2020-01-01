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Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детей

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Лидер группы "Антитела" и супруг певицы Alyosha Тарас Тополя признался, ставит ли сыновей в угол, если те провинились.
Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детей
Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детей
Пресс-служба

На «Вкусный эксклюзив» к Марии Мельник в программу «Ранок з Україною» пришел лидер группы «Антитела» – Тарас Тополя. Недавно певец в третий раз стал отцом. Однако на интервью каналу «Украина» пожаловал, еще когда певица Alyosha была беременна. Пока пара ждала рождения третьего ребенка, музыкант рассказал о приготовлении к рождению первой дочери и поделился правилами наказания сыновей, если те провинились.

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Тарас Тополя – один из самых известных артистов в Украине. Вместе с женой, певицей Alyosha, они воспитывают сыновей Рому и Марка. А недавно звездные супруги третий раз стали родителями – у Алены и Тараса родилась дочь Мария. Музыкант признается, для его жены это довольно непростой период, но он всегда готов помочь с домашними делами и воспитанием детей. И хотя вспомогательную литературу перед рождением дочери певец не читал, всегда знает, как найти подход к воспитанию малышей.

«Специальной литературы не читал – по наитию знаешь, по ощущениям, – рассказывает артист. – У нас есть правило – стараться договариваться, в первую очередь, с ними и правило, что они личности. С какого-то момента дети начинают показывать свое «Я», высказывать свою точку зрения. У них же обостренное критическое чувство справедливости. Если родители говорят, что так нельзя делать, а сами постоянно так делают – запрещают без объяснения, у них происходит сбой».

Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детей
Тарас Тополя раскрыл секреты воспитания детей
Пресс-служба

Более того, у известной пары есть свои правила наказания детей за различные проступки.

«Есть у нас такое правило – если, например, мама наказала, иногда бывает такое, что они становятся в угол. Это крайняя мера. И обязательно, когда мы выходим из угла, проговариваем ситуацию – почему это не должно повториться. И есть такое правило – если Алена туда поставила, то только она имеет право оттуда забрать, а если я – то только я имею право забрать. Обычно угол длится не более 5 минут», – поделился лидер группы «Антитела» Тарас Тополя в эфире канала «Украина».

Несмотря на загруженность, Тарас и Алена всегда балуют детей. Да и сам музыкант старается радовать жену чем-то приятным, говорит – важные даты помнит, но есть небольшое «но».

«Ей хотелось бы, чтобы я баловал ее подарками гораздо больше. Но я не очень романтичный в этих всех штуках», – признался Тарас Тополя в программе «Ранок з Україною».

Ранее Тарас Тополя рассказал, как встретили старшие сыновья новорожденную сестру.

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Теги: Тарас Тополя, Alyosha
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Источник: ivоna bigmir)net

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