Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко вышла замуж: Первые фото со свадьбы

Участница "Трио разные и ведущая" Алина Гордиенко поделилась кадрами со свадебной церемонии.

Актриса “Женского Квартала“, звезда ситкома “Країна У“ и проекта “Лига Смеха“ Алина Гордиенко вышла замуж. Ее избранником стал участник “Лиги Смеха“ Роман Блажкевич из команды “Де Ришелье“.

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Свадьба состоялась еще неделю назад, 20 августа, однако снимками с церемонии пара поделилась только сейчас. Торжество прошло на панорамной крыше одного из киевских заведений.

На свадьбе Алина появилась в белом шелковом платье на бретельках. Фату невеста прикрепила к очкам. Роман предстал перед гостями в длинной светлой рубашке и серых штанах.

“Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день❤️“, - подписала одну из публикаций Гордиенко.

Ранее стало известно, что лидер “Женского квартала“ Елена Кравец заразилась коронавирусом.

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