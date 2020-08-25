Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко вышла замуж: Первые фото со свадьбы
Актриса “Женского Квартала“, звезда ситкома “Країна У“ и проекта “Лига Смеха“ Алина Гордиенко вышла замуж. Ее избранником стал участник “Лиги Смеха“ Роман Блажкевич из команды “Де Ришелье“.
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Свадьба состоялась еще неделю назад, 20 августа, однако снимками с церемонии пара поделилась только сейчас. Торжество прошло на панорамной крыше одного из киевских заведений.
На свадьбе Алина появилась в белом шелковом платье на бретельках. Фату невеста прикрепила к очкам. Роман предстал перед гостями в длинной светлой рубашке и серых штанах.
“Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день❤️“, - подписала одну из публикаций Гордиенко.
Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день❤️Вот несколько моментов с нашей свадебной вечеринки. Дата: 20.08.20 Место и небо : @rooftop_hub Модератор (спасительница): @red_kap Фотограф ❤️❤️❤️: @inna_tyshchenko Самая смешная церемония: @orudjova_nastya @mashliatina @nik_dany Вкуснейшие Торт и десерты: @jul.sweets Фата-очки: @gara.ua Макияж😍и причёска 😍: @alenamagic_ @vlada_margitich Dj оф май харт: @valerie_kvasnevska #вечериночка #блажкевичи #любовь
Ранее стало известно, что лидер “Женского квартала“ Елена Кравец заразилась коронавирусом.
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