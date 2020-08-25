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Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко вышла замуж: Первые фото со свадьбы

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Участница "Трио разные и ведущая" Алина Гордиенко поделилась кадрами со свадебной церемонии.
Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко вышла замуж: Первые фото со свадьбы
Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко вышла замуж: Первые фото со свадьбы
instagram.com/orudjova_nastya

Актриса “Женского Квартала“, звезда ситкома “Країна У“ и проекта “Лига Смеха“ Алина Гордиенко вышла замуж. Ее избранником стал участник “Лиги Смеха“ Роман Блажкевич из команды “Де Ришелье“.

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Свадьба состоялась еще неделю назад, 20 августа, однако снимками с церемонии пара поделилась только сейчас. Торжество прошло на панорамной крыше одного из киевских заведений.

На свадьбе Алина появилась в белом шелковом платье на бретельках. Фату невеста прикрепила к очкам. Роман предстал перед гостями в длинной светлой рубашке и серых штанах.

“Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день❤️“, - подписала одну из публикаций Гордиенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день❤️Вот несколько моментов с нашей свадебной вечеринки. Дата: 20.08.20 Место и небо : @rooftop_hub Модератор (спасительница): @red_kap Фотограф ❤️❤️❤️: @inna_tyshchenko Самая смешная церемония: @orudjova_nastya @mashliatina @nik_dany Вкуснейшие Торт и десерты: @jul.sweets Фата-очки: @gara.ua Макияж😍и причёска 😍: @alenamagic_ @vlada_margitich Dj оф май харт: @valerie_kvasnevska #вечериночка #блажкевичи #любовь

Допис, поширений Алина Гордиенко (@alinagordienko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И ещё чуток.❤️ #любовь

Допис, поширений Алина Гордиенко (@alinagordienko)

Ранее стало известно, что лидер “Женского квартала“ Елена Кравец заразилась коронавирусом.

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Теги: Алина Гордиенко, женский квартал
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Источник: ivоna bigmir)net

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