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Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова предпочитает жить в свое удовольствие

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Актриса Дана Абызова призналась, что в быту они с супругом разделяют обязанности и делают то, что у каждого из них получается лучше всего.
Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова предпочитает жить в свое удовольствие
Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова предпочитает жить в свое удовольствие
Пресс-служба

В последний день лета, 31 августа, в 21:00 телеканал «Украина» покажет премьерные серии второго сезона нашумевшей мелодрамы «На твоей стороне». На съемочной площадке актриса Дана Абызова, которая сыграла роль нейрохирурга Анастасии Стрелецкой, рассказала, кто в ее семье ответственный за приготовление пищи и почему они с мужем, актером Алексеем Морозовым, уважительно относятся к прихотям друг друга.

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Популярная актриса Дана Абызова в картине «На твоей стороне» сыграла одну из главных ролей. Во втором сезоне сериала зрители узнают, какие перемены грядут в жизнях любимых персонажей – нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима Гринчука, который в конце первого сезона изменил взгляды на жизнь, но, попав за решетку, не успел начать все сначала.

Звезда сериала
Звезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова
Пресс-служба

На съемочной площадке Дана Абызова откровенно призналась, что в настоящей жизни предпочитает наслаждаться моментами, которые приносят ей истинное удовольствие. Поэтому в быту они с супругом, актером Алексеем Морозовым, разделяют обязанности и делают то, что у каждого из них получается лучше всего.

«Честно скажу, с кулинарией у меня не очень сложилось. Я могу сделать интересный завтрак, сложносочиненный бутерброд, кашу с топингами... То, что я действительно люблю и мне удается. Но больше всего мне нравится красиво оформлять стол. В Латвии, откуда я родом, еда всегда подается на красивых тарелочках, с вышитыми салфеточками, – комментирует Дана Абызова. – А вообще завтрак для меня — это святое, целый обряд. Могу встать пораньше, часа за три до выхода, чтобы приготовить и накрыть на стол. Но что касается готовки каких‐то основных блюд — это не мое, правда».

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К тому же, по словам актрисы, они с мужем привыкли не отказывать себе в удовольствии роскошного обеда, даже наоборот – при желании всегда балуют друг друга изысками.

«Мы с мужем из‐за высокой занятости в основном едим вне дома. Прекрасно готовит Лешина мама – Валентина Юрьевна. И Лёше, кстати, передался этот талант! Когда у меня нет сил или желания готовить – он прекрасно справляется! А когда мы за городом – Лёша главный по приготовлению пищи на мангале! Мы оба сибариты и прекрасно понимаем друг друга – важно, чтобы каждый делал только то, что хочется. А если никто не хочет готовить – еду всегда можно заказать», – поделилась Дана Абызова на съемочной площадке второго сезона сериала «На твоей стороне».

Ранее Дана Абызова поделилась формулой счастливого брака.

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Теги: На твоей стороне, Дана Абызова
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Источник: ivоna bigmir)net

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