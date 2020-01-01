В новом выпуске 2POPODCAST Надя Дорофеева, Позитив и Потап затронули тему будущего группы "Время и Стекло".

Дорофеева и Позитив намекнули на новый состав группы "Время и Стекло" instagram.com/vremyaisteklo

В марте 2020 года участники дуэта “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) объявили о распаде. А на днях артисты решили обсудить тему будущего группы.

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Надя Дорофеева стала гостей первого выпуска второго сезона YouTube-проекта Позитива и Потапа - 2POPODCAST. Во время шоу 30-летняя артистка намекнула, что у “Время и Стекла“ могут появится новые солисты.

“Беда, если песни группы “Время и Стекло“ умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! И, мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые ребята, наша задача - помочь аудитории их воспринимать“, - высказалась Дорофеева.

Коллега Нади Позитив поддержал ее идею, заявив, что еще никто и никогда не менял состав группы, где есть парень и девушка.

“Я никогда не видел, чтобы меняли состав группы, где есть парень и девушка. Если мы это сделаем, то мы будем первыми“, - прокомментировал Позитив.

Однако певец сомневается, смогут ли продюсеры найти ему и Наде достойную замену.

“Мне кажется, мы достаточно громкие личности, чтобы можно было взять и заменить кого-то из нас“, – заявил Позитив в подкасте.

Ранее участники группы “Время и Стекло“ рассказали, какую пользу извлекли из карантина.

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