Елена Кравец заразилась коронавирусом: Кто заменит актрису в "Вечернем квартале"

Тест Елены Кравец на COVID-19 показал положительный результат.

Известная украинская актриса, звезда юмористических проектов “Вечерний квартал“ и Женский квартал“ Елена Кравец заболела коронавирусом. О том, что тест 43-летней артистки на COVID-19 оказался положительным, сообщается на официальном сайте “95 квартала“.

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В публикации отмечается, что из-за болезни Елена пропустит сїемки новых выпусков “Вечернего квартала“. Кравец заменят сразу четыре звезды “Женского квартала“ - Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

“За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - негативные“, - рассказал Евгений Кошевой.

Ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек Катю и Ваню.

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