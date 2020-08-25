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Звезда "Гарри Поттера" родила первенца младшему сыну Хью Хефнера

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Купер Хефнер и звезда "Гарри Поттера" Скарлетт Бирн впервые стали родителями.
Звезда "Гарри Поттера" родила первенца младшему сыну Хью Хефнера
Звезда "Гарри Поттера" родила первенца младшему сыну Хью Хефнера
instagram.com/cooperhefner

Младший сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, американский бизнесмен и писатель Купер Хефнер впервые стал отцом. Его супруга, актриса Скарлетт Бирн (Пенси Паркинсон в фильмах о Гарри Поттере) родила девочку.

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На своей странице в Инстаграм 28-летний Купер опубликовал первые снимки и видео с новорожденной дочерью. В описании к свежим кадрам Хефнер рассекретил имя и время рождения малышки. Новоиспеченный отец сообщил, что Бетси Роуз появилась на свет 24 августа в 17:23.

“Сегодня в 17:23 мы со Скарлетт приветствовали на свет нашу дочь Бетси Роуз Хефнер. Нас переполняют благодарность, любовь и радость“, - написал наследник Хью Хефнера.

Ранее мы писали, что звезда “Гарри Поттера“ Руперт Гринт впервые стал отцом.

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Теги: Скарлетт Бирн, Купер Хефнер, Хью Хефнер, Гарри Поттер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.08.2020, 19:21
Оценка:  0
pусский
Вот ебливая парочка, хуяку им в сраки!
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