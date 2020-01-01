Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Одессе состоится конкурс красоты Miss Beauty Summer 2020

Комментариев: 0
Узнайте, дату и место проведения национального конкурса красоты Miss Beauty Summer 2020.
В Одессе состоится конкурс красоты Miss Beauty Summer 2020
В Одессе состоится конкурс красоты Miss Beauty Summer 2020
Пресс-служба

28 августа в городе Одесса в комплексе “Red Line” на побережье моря состоится национальный конкурс красоты Miss Beauty Summer 2020, который входит в группу национальных конкурсов Miss Beauty 4 Seasons. Конкурс проходит пятый год. В нем примут участие девушки из разных регионов в возрасте от 18 до 29 лет. Конкурсанткам предстоит проявить себя в 5 выходах: в национальных нарядах, в летних нарядах, купальниках, вечерних платьях и ответить на интересующие вопросы от жюри.

Гостей порадуют артисты украинского шоу-бизнеса со своей концертной программой:

  • Танец Ангелы от маленьких  ангелочков продюсерского центра Millenium Alliance - творческой и активной организации.
  • Смелый проект 2019 года Любовь Ницца
  • XLDeLuxe лучший рэппер Украины и музыкальный продюсер, а так же другие исполнители.

Мероприятие проходит при поддержке СМИ: национальный телеканал UA Fashion Tv, Odessa Fashion Tv, глянцевое издание Ukrainian Fashion, JOY, STATUS, MERLAINE, медиа-портал города Likeme.one, портал Ivona, 048.ua, Lucky Ukraine, Vtrendi.com.ua, Tut-UA.com.

Вход - 300 грн.

Бронь столов +38(067)677-72-41

Dress code – Cocktail

Сбор гостей в 19:00.

Поделись:
Теги: Miss Beauty Summer 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь