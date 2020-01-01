В Одессе состоится конкурс красоты Miss Beauty Summer 2020

Узнайте, дату и место проведения национального конкурса красоты Miss Beauty Summer 2020.

28 августа в городе Одесса в комплексе “Red Line” на побережье моря состоится национальный конкурс красоты Miss Beauty Summer 2020, который входит в группу национальных конкурсов Miss Beauty 4 Seasons. Конкурс проходит пятый год. В нем примут участие девушки из разных регионов в возрасте от 18 до 29 лет. Конкурсанткам предстоит проявить себя в 5 выходах: в национальных нарядах, в летних нарядах, купальниках, вечерних платьях и ответить на интересующие вопросы от жюри.

Гостей порадуют артисты украинского шоу-бизнеса со своей концертной программой:

Танец Ангелы от маленьких ангелочков продюсерского центра Millenium Alliance - творческой и активной организации.

Смелый проект 2019 года Любовь Ницца

XLDeLuxe лучший рэппер Украины и музыкальный продюсер, а так же другие исполнители.

Мероприятие проходит при поддержке СМИ: национальный телеканал UA Fashion Tv, Odessa Fashion Tv, глянцевое издание Ukrainian Fashion, JOY, STATUS, MERLAINE, медиа-портал города Likeme.one, портал Ivona, 048.ua, Lucky Ukraine, Vtrendi.com.ua, Tut-UA.com.

Вход - 300 грн.

Бронь столов +38(067)677-72-41

Dress code – Cocktail

Сбор гостей в 19:00.