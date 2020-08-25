Группа "Океан Эльзы" презентовала новый трек после длительного перерыва

Слушай музыкальную новинку легендарной украинской группы "Океан Эльзы" - свежий хит "Коли ми станем собою".

Одна из самых популярных украинских рок-групп Океан Эльзы впервые за долгое время представила новую песню. Музыкальный коллектив во главе с Святославом Вакарчуком презентовали композицию “Коли ми станем собою“.

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Кроме того, группа выпустила атмосферный клип на свежий трек. Премьера видео состоялась во вторник, 25 августа на официальном Youtube-канале коллектива. Режиссером ролика выступила Анна Бурячкова.

Кроме участников Океана Эльзы в треке “Коли ми станем собою“ можно услышать уникальный детский хор, в состав которого вошли дети музыкантов и друзей группы. А главную роль в клипе сыграла актриса фильма “Гуцулка Ксеня“ Варвара Лущик.

Океан Эльзы - Коли ми станем собою: смотреть клип онлайн

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