Группа "Океан Эльзы" презентовала новый трек после длительного перерыва
Одна из самых популярных украинских рок-групп Океан Эльзы впервые за долгое время представила новую песню. Музыкальный коллектив во главе с Святославом Вакарчуком презентовали композицию “Коли ми станем собою“.
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Кроме того, группа выпустила атмосферный клип на свежий трек. Премьера видео состоялась во вторник, 25 августа на официальном Youtube-канале коллектива. Режиссером ролика выступила Анна Бурячкова.
Кроме участников Океана Эльзы в треке “Коли ми станем собою“ можно услышать уникальный детский хор, в состав которого вошли дети музыкантов и друзей группы. А главную роль в клипе сыграла актриса фильма “Гуцулка Ксеня“ Варвара Лущик.
Океан Эльзы - Коли ми станем собою: смотреть клип онлайн
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