Стартовали съемки мелодрамы "Поговори с ней"

В столичном бизнес-центре «Арена-Сити» разбилась тарелка в честь начала съемок нового фильма «Поговори с ней», совместного проекта FILM.UA и телеканала «Украина».

Роскошный бизнес-центр «Арена-Сити» стал не только местом торжественной церемонии «тарелки». Именно тут, по сценарию, находится офис одного из героев фильма, крупного бизнесмена Михаила Коновалова.

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Лента «Поговори с ней» - о дружбе и любви, честности и предательстве, искренности и лицемерии. Главной героине Кате Маликовой предстоит разобраться: кто ей друг, а кто завистник и враг. Переоценить свою жизнь доведется и другим главным персонажам – Александре и Артему…

О новом проекте рассказывает креативный продюсер Татьяна Носенко:

«Фишка нашего фильма в том, что главную героиню играют две актрисы. По сюжету, героиню не должны узнать даже близкие ей люди. Мы искали актрис, которые были бы похожи жестами, пластикой, глазами, в общем - имели неуловимое сходство. Также в нашей истории – очень сложные глубокие персонажи: в каждом намешано и плохое, и хорошее. Каждому из них предстоит найти свой путь, и многие герои выстоят только благодаря любви».

"Поговори с ней" Пресс-служба

Одного из основных героев истории сыграл актер Григорий Бакланов. Вот как он видит своего персонажа Артема:

«Мне понравился Артем своей сложностью, неоднозначностью. Поначалу у него есть все: карьера, отличные перспективы в жизни, любовь. Но потом все переворачивается, он разочаровывается во всем… Мне нравится, что мой герой не сдается: Артем борется, чтобы вернуться к той жизни, которую потерял».

"Поговори с ней" Пресс-служба

О персонажах и их непростых отношениях рассказывает режиссер Роман Ткаченко:

«Это история о предательстве, человеческой подлости и любви. Каждый из героев переживает свою драму, и это сильно изменит их. На наших глазах одни персонажи сломаются, не смогут пережить свою боль. А другие наоборот – станут чище, сильнее. И наблюдать за этими трансформациями персонажей – самое интересное. Только в финале станет ясно: кто кем был на самом деле, и кто что заслужил».

Желаем команде фильма удачных смен!

"Поговори с ней" Пресс-служба

О фильме

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Катя и Саша дружили с детства. Но их дружбу разрушила любовь к одному мужчине – Артему, который выбрал Катю. День свадьбы должен был стать самым счастливым в жизни влюбленных, но стал последним их днем. Жестокая игра дяди Артема – Валерия, жаждущего денег и власти, едва не стоила жизни Кате и сделала несчастной Сашу. И только простив друг друга, подруги смогли все преодолеть и найти настоящую любовь. На этот раз – каждая свою...

"Поговори с ней" Пресс-служба

Режиссер-постановщик: Роман Ткаченко

Оператор-постановщик: Дмитрий Юриков

Авторы сценария: Андрей Перцен, Надежда Комаровская, Лев Карпов

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Татьяна Носенко.

В ролях: Анастасия Иванова, Григорий Бакланов, Елизавета Зайцева, Андрей Исаенко, Юрий Гребельник, Тамара Морозова, Александр Третьяченко и др.