Петь будет сам Виктор Цой: Группа "КИНО" выступит 13 марта в Киеве
Поклонники легендарного рок-исполнителя верят: Цой - жив, как минимум в сердцах поколения. А вот в то, что через 30 лет после распада коллектива фанаты получат шанс попасть на живой концерт, не верил никто. Но это произошло. Группа “КИНО“ даст двухчасовой концерт в Киеве весной 2021 года.
Состав, который выступит этой весной в украинской столице, хорошо знакомый аудитории: два оригинальных басиста группы - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой.
В основе программы - голос лидера КИНО, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. К слову, один из создателей и продюсеров шоу - Александр Цой, сын Виктора.
Основная концепция проекта: показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через 30 лет. Каспарян вместе с Тихомировым и Титовым исполнять песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений.
Максимальный эффект присутствия будет поддерживать специальный видеоряд - практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек “КИНО“, кинохроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы. Видео, свет и музыка синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.
Подготовка мероприятия заняла несколько лет. Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные очерки - все это войдет в программу. Кроме голоса с мастер-лент, на концерте прозвучат живые клавишные партии, которые не так хорошо слышны в альбомах.
Выступление объединит всех любителей творчества коллектива: и тех фанатов, которым посчастливилось побывать на концертах “КИНО“ и услышать вживую легендарные баллады, и тех, кто уже не мог и мечтать о таком шансе.
Группа “КИНО“ выступит 13 марта в Дворце Спорта.
Стоимость билетов: от 500 до 4000 гривен.
https://concert.ua/event/gurt-kino
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