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Петь будет сам Виктор Цой: Группа "КИНО" выступит 13 марта в Киеве

Комментариев: 26
Группа "КИНО" даст двухчасовой концерт в Киеве весной 2021 года.
Петь будет сам Виктор Цой: Группа "КИНО" выступит 13 марта в Киеве
Петь будет сам Виктор Цой: Группа "КИНО" выступит 13 марта в Киеве
Пресс-служба

Поклонники легендарного рок-исполнителя верят: Цой - жив, как минимум в сердцах поколения. А вот в то, что через 30 лет после распада коллектива фанаты получат шанс попасть на живой концерт, не верил никто. Но это произошло. Группа “КИНО“ даст двухчасовой концерт в Киеве весной 2021 года.

Состав, который выступит этой весной в украинской столице, хорошо знакомый аудитории: два оригинальных басиста группы - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой​.

В основе программы - голос лидера КИНО, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. К слову, один из создателей и продюсеров шоу - Александр Цой, сын Виктора.

Основная концепция проекта: показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через 30 лет. Каспарян вместе с Тихомировым и Титовым исполнять песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений. 

Максимальный эффект присутствия будет поддерживать специальный видеоряд - практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек “КИНО“, кинохроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы. Видео, свет и музыка синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.

Подготовка мероприятия заняла несколько лет. Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные очерки - все это войдет в программу. Кроме голоса с мастер-лент, на концерте прозвучат живые клавишные партии, которые не так хорошо слышны в альбомах.

Выступление объединит всех любителей творчества коллектива: и тех фанатов, которым посчастливилось побывать на концертах “КИНО“ и услышать вживую легендарные баллады, и тех, кто уже не мог и мечтать о таком шансе.

Группа “КИНО“ выступит 13 марта в Дворце Спорта.

Стоимость билетов: от 500 до 4000 гривен.

https://concert.ua/event/gurt-kino

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Теги: Виктор Цой, кино, концерты
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (26)
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русский  (аноним)  23.08.2020, 13:52
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Я вонюче посрал, блять!
гость  (аноним)  23.08.2020, 00:09
Оценка:  0
гость
КОРОЧЕ!
Мацкавитская НЕДОимперия, без Украины, ПО-ДЫ-ХА-ЕТ!
И КУЙ С НЕЙ! НАССЦЫМ НА ЕЕ МОГИЛУ! АМИНЬ
гость  (аноним)  23.08.2020, 00:04
Оценка:  0
гость
pусский 22.08.2020, 22:16 "про Крым вообще молчу"

Намедни, Гоблин предупредил крымчан, - мыться и подмываться будете своими ссцаками! Пить - камни с неба!
Процветайте дальше! Гигигигигигигиииии
гость  (аноним)  22.08.2020, 23:56
Оценка:  0
гость
М0СК0ВИТЫ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ, 350 ЛЕТ УКРАИНУ
ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ, ДАВИЛИ - А УКРАИНА, ПОСЛАЛА ВАС НАКУЙ,
БАНДЕРА ГЕРОЙ УКРАИНЫ, АМЕРИКАНЦЫ - НАШИ БРАТЬЯ?!

ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А- А-А!
гость  (аноним)  22.08.2020, 23:54
Оценка:  0
гость
Внимание!
Украинцам необходимо раз и навсегда разорвать оставшиеся контакты, связи, отношения с м0ск0витскими еблоидами!
Общее прошлое, общие достижения, общие победы - все это, должно быть смешано с говном, проклято, забыто!
Кацапов НАКУЙ!
гость  (аноним)  22.08.2020, 23:51
Оценка:  0
гость
22.08.2020, 23:11 "Может Украину и не уважают ...."

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ТРОЛЛИНГ!
ОБЫЧНАЯ КАЦАПСКАЯ ПРИМИТИВНАЯ ЗАГОТОВКА, ОТ ТУПОГО ЕБЛОИДА!
В МИРЕ НЕ ИДИОТЫ.
ВСЕ УКРАИНУ ЗНАЮТ, ВОСХИЩАЮТСЯ ЕЮ, И УЖЕ ДАВНО (ЧТО ВАЖНО) НЕ ОТОЖДЕСТВЛЯЮТ С ИПАНЫМ КАЦАПСТАНОМ
гость  (аноним)  22.08.2020, 23:42
Оценка:  0
гость
pусский 22.08.2020, 22:16

ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!
КАЦАП, ДАВАЙ ВМЕСТЕ:
- СЛАВА УКРАИНЕ!
- СЛАВА ВСУ! КОТОРЫЕ УДОБРЯЮТ ЗЕМЛЮ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛЬЮ!
- СЛАВА ГОСДЕПУ И ЕГО МЕТОДИЧКАМ!
- СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!
  (аноним)  22.08.2020, 23:11
Оценка:  0
Может Украину и не уважают в обычном цивилизационном понимании, то гнилую Московию - тупо презирают ВСЕ, кроме венесуэлы, нескольких африканских стран и сербии)) Русишьбыдло - есть реальное свиноБЫДЛО! ))))))
  (аноним)  22.08.2020, 23:10
Оценка:  0
Да весь цивилизованный мир послал на три буквы Кацапстан и его засранные колонии на 1/6 планеты Земля.
pусский  (аноним)  22.08.2020, 22:16
Оценка:  0
pусский
Никто в мире не уважает современную Украину, даже её население - посмотри на ЛНР и ДНР! А про Крым вообще молчу, там 90% населения прямо послали Украину на три буквы на референдуме, и с тех пор процветают, и ежедневно вас накуй посылают!
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