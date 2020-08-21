"Роды были очень тяжелые": Участница "Від пацанки до панянки" стала мамой

Люда Понзель по прозвищу БДСМ родила дочь.

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На проекте «Від пацанки до панянки» настоящий беби-бум! Сначала Влада Роговенко сообщила о своей беременности, потом ее «коллега» по сезону Алина Шевченко ошарашила новостью об интересном положении. Еще одна экс-«пацанка» – участница первого сезона реалити и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» (Новый канал) родила малышку. Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.

– Роды были очень тяжелые, и я себя плохо чувствую, – рассказывает Люда. – Огромное спасибо за поздравления. Добрые пожелания, энергетика и вера тех, кто за нас переживал, помогли.

Участница "Від пацанки до панянки" Люда Понзель родила дочь Пресс-служба

Кстати, в 2017 году Люда Понзель уже была «беременна». По сети гуляли фото с животом, а девушка выглядела откровенно плохо. Тогда у нее не было отношений, и многие подумали, что она начала разгульную жизнь. На самом деле, тогда Понзель стала участницей социального эксперимента в сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Сейчас же у девушки в личной жизни все хорошо. Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах.

Участница Від пацанки до панянки Люда Понзель родила дочь Пресс-служба

Ранее беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка.

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