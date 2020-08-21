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"Роды были очень тяжелые": Участница "Від пацанки до панянки" стала мамой

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 4
Люда Понзель по прозвищу БДСМ родила дочь.
"Роды были очень тяжелые": Участница "Від пацанки до панянки" стала мамой
"Роды были очень тяжелые": Участница "Від пацанки до панянки" стала мамой
Пресс-служба

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На проекте «Від пацанки до панянки» настоящий беби-бум! Сначала Влада Роговенко сообщила о своей беременности, потом ее «коллега» по сезону Алина Шевченко ошарашила новостью об интересном положении. Еще одна экс-«пацанка» – участница первого сезона реалити и героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь» (Новый канал) родила малышку. Девочка появилась на свет 20 августа в седьмом роддоме Киева.

– Роды были очень тяжелые, и я себя плохо чувствую, – рассказывает Люда. – Огромное спасибо за поздравления. Добрые пожелания, энергетика и вера тех, кто за нас переживал, помогли.

Участница
Участница "Від пацанки до панянки" Люда Понзель родила дочь
Пресс-служба

Кстати, в 2017 году Люда Понзель уже была «беременна». По сети гуляли фото с животом, а девушка выглядела откровенно плохо. Тогда у нее не было отношений, и многие подумали, что она начала разгульную жизнь. На самом деле, тогда Понзель стала участницей социального эксперимента в сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Сейчас же у девушки в личной жизни все хорошо. Парню Люды 23 года, и он присутствовал на родах.

Участница Від пацанки до панянки Люда Понзель родила дочь
Участница Від пацанки до панянки Люда Понзель родила дочь
Пресс-служба

Ранее беременная #ДвеЗвезды призналась, как хочет назвать будущего ребенка.

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Теги: від пацанки до панянки, Люда Понзель
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Jochan    21.08.2020, 21:09
Оценка:  -22
Jochan
Пока рожала, курила бульбулятор, колола трубы и запихивала разную ку-йню во все щели
Jochan    21.08.2020, 21:01
Оценка:  -22
Jochan
Этого бы-дл-а и так 99% страны! К чему новость? Шо бы-дло окончательно доминирует!
Fil507    21.08.2020, 18:37
Оценка:  0
Fil507
Быдло плодится
Opppppz    21.08.2020, 17:31
Оценка:  +10
Opppppz
Я так понимаю, что даже она не знает кто отец.
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