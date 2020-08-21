Как питается Вера Брежнева: Что помогает певице держать себя в отличной форме

Вера Брежнева рассекретила, какое калорийное блюдо изредка позволяет себе съесть.

Популярная певица Вера Брежнева вместе с MONATIK исполнят свой хит «ВЕЧЕРиНОЧКА» в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке телепроекта она рассказала, как поддерживает хорошую физическую форму и какое калорийное блюдо изредка позволяет себе съесть.

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Артистка ведет здоровый образ жизни. По словам Веры, ест она три раза в день, без перекусов между приемами пищи. На ночь не наедается, а ужинает до 7 вечера.

Но журналисты программы «Зірковий шлях» решили поинтересоваться у певицы, любит ли она не такие полезные, зато очень вкусные украинские вареники.

«Вообще люблю. Они входят в ТОП-10 моих любимых блюд. Но я их редко ем. Абсолютно все меня учила готовить мама. Но также у меня была бабушка Вера, в честь которой меня назвали. Вот она делала мировые вареники – на пару. Но это нужно было заморочиться. А у нас семья большая, некогда было – бросили в воду и сварили. А бабушка делала их на пару. В детстве я больше всего любила вареники с картошкой, с капустой и с вишней. Недавно была в ресторане и заказала там вареники. Только, пожалуйста, никому не говорите, я же «за» здоровый образ жизни», – смеясь, рассказала Вера Брежнева на съемках праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое 24 августа покажет канал «Украина».

Как сообщалось ранее, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» Вера Брежнева и MONATIK устроят зажигательные танцы в одном из пляжных комплексов на Днепре. Концерт пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты, среди которых Тина Кароль, Олег Винник, Верка Сердючка, NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Макс Барских, Вера Брежнева и MONATIK, Сергей Бабкин, MELOVIN, Michelle Andrade, TAYANNA, Александр Пономарев, Павел Зибров, группы «Время и Стекло», MOZGI, THE HARDKISS, DZIDZIO, KADNAY и Freedom Jazz. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Напомним, ранее Вера Брежнева призналась, не ревнует ли ее муж к Монатику.

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