Оля Полякова представила новый диско-трек "Белый танец"

Долгожданный релиз нового хита певицы Оли Поляковой!

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Каждый трек Оли Поляковой – это музыкальный экшн, основанный на драматическом сюжете с элементами иронии. «Белый танец» - это новая история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье. Это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности. И создана она для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

«Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!» - комментирует премьеру Полякова.

24-го августа в эфире 1+1 во время праздничного концерта, посвященного 15-летию «Светской жизни с Катериной Осадчей», смотрите выступление Оли Поляковой с телевизионной премьерой сингла «Белый танец».

Напомним, ранее Оля Полякова рассекретила свой вес и длину ног.

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