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"Думала, что мне конец": Алина Гросу едва не погибла на съемках клипа

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Певица Алина Гросу рассказала в программе "Зірковий шлях", как едва не погибла на съемках клипа.
"Думала, что мне конец": Алина Гросу едва не погибла на съемках клипа
"Думала, что мне конец": Алина Гросу едва не погибла на съемках клипа
instagram.com/alina_grosu

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Певица и актриса Алина Гросу, которая снимается в сериале “В плену у прошлого“, который скоро покажут на канале “Украина“, рассказала жуткую историю, которая приключилась с ней во время работы над клипом.

“Думала, что мне конец, – призналась героиня “Зіркового шляху“. – Дело в том, что над бассейном было размещено очень много прожекторов. И с моим-то счастьем хоть один из них точно должен был упасть на меня в воду“.

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По замыслу режиссера, Алина должна была погружаться в воду. После 14 часов работы певица почувствовала, что у нее уже нет сил выплыть. Муж певицы был рядом и понял, что его любимая в беде.

“У меня было головокружение, – объяснила героиня программы “Зірковий шлях“. – Я думала, что не выплыву, но все-таки собралась с силами“.

Если какая-то жуткая ситуация, которая произошла в детстве или во взрослом возрасте, впоследствии вызывает страх и нежелание что-то делать, нужно прорабатывать ситуацию с психологом или с психотерапевтом: идти в этот страх, смотреть, с чем именно он связан.

Напомним, ранее Алина Гросу показала редкий кадры с 2-летним братом.

 

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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сосися  (аноним)  20.08.2020, 10:44
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сосися
думаю не совру, если скажу что всем пох...
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