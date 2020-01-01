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Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке

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Звездный отец Сергей Бабкин признался, хочет ли еще одного ребенка.
Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке
Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке
Пресс-служба

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Супруги Сергей и Снежана Бабкины воспитывают трех детей – 13-летнего Артура, 9-летнюю Веселину и Елисея, который появился на свет год назад. На съемочной площадке концерта «З Днем народження, Україно!», который 24 августа в 20:00 покажет канал «Украина», музыкант признался, что мечтает об еще одном ребенке.

Отвечая на вопрос, планируют ли они со Снежаной еще пополнение в семье, Бабкин отметил:

«Я не люблю слово «планировать». Разве что на дельтаплане в небе. Я поклоняюсь природе, времени, Господу Богу и всем силам, которые оберегают нас. Мы всех своих детей хотели и ждали. Очень сильно желали, чтоб они у нас появились. И если высшие силы будут благосклонны к нам и предоставят все, чтобы это случилось ещё раз, то оно произойдет обязательно», – заверил Сергей Бабкин, который выступит в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!»

Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке
Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке
Пресс-служба

Музыкант однозначно бы хотел еще ребенка. В то же время он понимает, что супруги только год назад стали родителями третий раз.

«Конечно, я бы хотел еще ребенка. Говорил об этом до рождения Елисея и говорю сейчас. У Снежи другое мнение и ее можно понять. Третий ребенок, она только год назад родила, какое еще пополнение. Но я уже кручу в голове имя. В глубине души во мне что-то откликнулось, будто кто-то подошел сзади и шепнул», – улыбаясь, откровенно рассказал артист на съемочной площадке канала «Украина».

Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке
Сергей Бабкин заговорил о четвертом ребенке
Пресс-служба

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Напомним, концерт «З Днем народження, Україно!» пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Артисты будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Ранее Сергей Бабкин признался, что подарил жене на 35-летие.

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Теги: Сергей Бабкин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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