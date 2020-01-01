Телепремьера фильма "Віддана": Какие образы воплотили актеры

24 августа телеканал "1+1" покажет художественный фильм "Віддана".

В День Независимости Украины в 23:10 на телеканале «1+1» состоится телепремьера художественного фильма «Віддана», созданного по роману «Феликс Австрия» Софии Андрухович.

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В центре сюжета - отношения украинской служанки Стефании Чорненько и панянки немецко-польской крови Адели Ангер. Родители Стефании и мать Адели погибли во время пожара в 1868 году. Доктор Ангер, отец Адели, взял в дом соседскую сироту. Девушки выросли вместе и стали близкими, как сестры. Их отношения превратились в любовь-ловушку, полную взаимных манипуляций, ревности, обид и одновременно жертвенности, заботы, самоотдачи.

Образ деликатной красавицы с аристократическими привычками Адели Ангер в киноленте воплотила украинская актриса Алеся Романова, известная зрителям канала по сериалу «Школа». Кинолента «Віддана» стала для нее дебютом в полнометражном кино.

"Віддана" Пресс-служба

Роль украинки Стефании Чорненько, от имени которой ведется повествование, исполняет молодая польская актриса Марианна Янушевич. Героиня Марианны имеет крепкое телосложение, каштановые длинные волосы невероятной красоты и обладает непревзойденным кулинарным талантом.

"Віддана" Пресс-служба

Мужа Адели Петра Сколика в фильме играет молодой актер, заслуженный артист Украины Роман Луцкий, известный по роли в украинском фэнтези-фильме «Сторожевая застава». Герой Романа - спокойный и уверенный в себе человек. Он получил образование в Вене и работает скульптором надгробий.

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Украинский актер Александр Кобзарь в фильме «Віддана» воплотил образ отца Адели доктора Ангера. Зрители помнят Александра по роли в исторической драме «Поводир». Родители Ангера были лютеранами и жили в колонии Нойдорф, а медицине мужчина учился в Граце и Кракове, но впоследствии вернулся в Станиславов.

"Віддана" Пресс-служба

Образ священника Иосифа Ридного, у которого ранее была влюблена Стефа, воплотил молодой актер Сергей Волосовец. А его наивной, искренней и совсем неприспособленной к жизни женой Иванкой в ​​ленте стала Марина Кошкина. Молодая актриса известна по ролям в украинских полнометражных фильмах, в частности художественной ленте «Кіборги. Герої не вмирають».

Также в фильме роли исполняют Ада Роговцева, Ирма Витовская, Евгений Янович, Наталья Васько, Екатерина Кухар, Юрий Андрухович и другие.

"Віддана" Пресс-служба

Отметим, для фильма «Віддана» было собрано более 300 разнообразных образов для героев, над которыми работала известная художница по костюмам Леся Патока. Интересно, что самой юной актрисе ленты на время съемок было всего 57 дней, а самой старшей - 81 год.

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Режиссером ленты стала Кристина Сиволап, для которой «Віддана» - полнометражный дебют. Над сценарием работали Алина Семерякова и София Андрухович, а продюсером проекта является Надежда Зайончковская.

Саундтреком «Відданої» стала песня «Вільна» в совместном исполнении Тины Кароль и Юлии Саниной (The Hardkiss). Сегодня клип на песню в YouTube насчитывает более 8,6 млн просмотров.

"Віддана" Пресс-служба

Производитель - FILM.UA Production. Фильм создан при поддержке Правительства Украины и Министерства культуры Украины.

Не пропустите телепремьеру украинского художественного фильма «Віддана» 24 августа в 23:10 на «1+1».

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