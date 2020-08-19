Сергей Притула покидает "Варьяты-шоу": В чем причина

Шоумен Сергей Притула готов отказаться от съемок в юмористическом проекте "Варьяты-шоу" в пользу политической карьеры.

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Во вторник, 11 августа, известный украинский ведущий и шоумен Сергей Притула объявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева. А спустя неделю, 19 августа, в СМИ появилась информация о том, что готов отказаться от съемок в юмористическом проекте “Варьяты-шоу“ в пользу политической карьеры.

О таком решении сообщил сам Притула в интервью для издания LB.ua. Кроме того, артист заявил об окончании актерской карьеры.

“Щоб закрити це питання (о сочетании творческой работы с политической деятельностью, – ред.) я оголошу про свій вихід з “Вар’яти-шоу“ і закінчення своєї акторської кар’єри. Це той крок, який мені трішки важко робити, зважаючи на те, що я десять років віддав цьому колективу і розвитку україномовного гумору“, - сказал Сергей.

Финальной точкой его карьеры шоумена станут съемки в последнем сезоне “Варьяты-шоу“ на “Новом канале“.

“Після чого хлопці підуть у самостійне плавання, я виходжу з колективу і як очільник, і як редактор, і як актор“, - добавил Притула.

Ранее мы писали, что 3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом.

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