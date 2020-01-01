Украинский артист Олег Винник признался, о чем мечтал во время карантина.

"Очень его люблю": Олег Винник рассекретил, по чему скучал на карантине Пресс-служба

Популярный певец Олег Винник провел карантин в Германии. Там он работал над новыми песнями. Но говорит, что очень скучал по Украине. За кулисами праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое выйдет 24 августа в 20:00 на телеканале «Украина», артист рассказал, о чем он мечтал в этот период и где будет праздновать День Независимости Украины в этом году.

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По словам Олега Винника, с первого дня карантина он был полностью погружен в работу и даже не имел времени подумать, как вся эта ситуация вообще сложилась. Но находясь за границей, певцу очень не хватало нескольких вещей, которые есть только в Украине.

«Я очень люблю сало. Вкусное, сочное и самое главное – свежее. Конечно, на карантине у меня не было возможности его купить, потому грустил. И вообще впервые в жизни мечтал не о каком-то экзотическом отпуске за океаном, а об украинском воздухе. К счастью, уже сейчас стою на родной земле», – рассказал Олег Винник на съемочной площадке шоу «З Днем народження, Україно!»

Олег Винник рассекретил, по чему скучал на карантине Пресс-служба

Певец не понимает, как можно отмечать главный украинский праздник не дома, поэтому очень рад, что после ослабления карантинных ограничений в конце концов смог вернуться в Украину.

«Я счастлив, что имею возможность быть в этот день, в такой большой праздник, дома. Это очень важно. Для меня День Независимости – не о популизме, не о вышиванках, которые мы одеваем. А о нашем сокровенном, этническом, национальном. Независимость мы получили своими действиями и поступками. Поэтому этот праздник нужно отмечать на своей земле», – отметил артист в интервью каналу «Украина».

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Как сообщалось ранее, в праздничном концерте «З Днем народження, Україно!» Олег Винник исполнит свои хиты «Наталя-Наталі» и «Безумная любовь». Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Олег Винник рассекретил, по чему скучал на карантине Пресс-служба

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, в 20:00 на телеканале «Украина»!

Ранее Олег Винник рассказал, почему не записывает дуэты с другими артистами.

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