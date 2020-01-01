Исполнительница роли Анастасии Стрелецкой, Дана Абызова откровенно рассказала о личной жизни.

31 августа в 21:00 на телеканале “Украина“ стартует премьера второго сезона нашумевшего сериала “На твоей стороне“. На съемочной площадке актриса Дана Абызова, которая сыграла роль нейрохирурга Анастасии Стрелецкой, откровенно рассказала, на каких “китах“ строятся их отношения с мужем, актёром Алексеем Морозовым.

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Актриса Дана Абызова сыграла одну из главных ролей в мелодраме “На твоей стороне“ канала “Украина“. Второй сезон сериала расскажет о переменах в жизни нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима Гринчука.

Актриса сериала "На твоей стороне" Дана Абызова поделилась формулой счастливого брака Пресс-служба

Во время съемочного процесса Дана Абызова немного приоткрыла занавес личной жизни. По словам актрисы, несмотря на насыщенные графики и длительные командировки, у них с мужем, актером Алексеем Морозовым, всегда остаются теплые и доверительные отношения, секрет которых строится на открытости.

“Наша формула: нравится — скажи, не нравится — тоже скажи. У нас с мужем очень откровенные отношения, которые начинались с дружбы, и эту дружескую связь мы сохранили – это основа наших отношений. Поэтому нам важно не скрывать, если что‐то не нравится или интересы кого‐то из нас уходят в другую сторону. Ведь разное случается в жизни – и это нормально. Когда мы проговариваем сложные моменты – проблемы улетучиваются и всё нормализуется. А если скрывать и переживать, то напряжение внутри растет и потом выплескивается в какой‐нибудь конфликт“, – поделилась Дана Абызова на съемочной площадке второго сезона сериала “На твоей стороне“.

Дана Абызова поделилась формулой счастливого брака Пресс-служба

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Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале “Украина“.

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