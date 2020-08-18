Владимир Дантес выпустил клип "Одноклассница" (видео)

Jerry Heil написала еще одну песню для мужа Нади Дорофеевой - Владимира Дантеса.

Украинский певец, ведущий, блогер, тренер “Лиги смеха“ и экс-участник группы “ДиО. Фильмы“ Владимир Дантес (DANTES) выпустил новый видеоклип на трек “Одноклассница“.

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Премьера ролика состоялась во вторник, 18 августа, на официальном ютуб-канале артиста. Режиссером видео выступил Леонид Колосовский. А над музыкой и текстом свежей композиции Дантес работал совместно с украинской исполнительницей Jerry Heil.

В клипе Владимир решил напомнить поклонникам о том, что уже никогда не случиться впервые - первый поцелуй, первый полет в самолете, первая поездка в другой город и первый выход на сцену.

“Я ехал в машине и подумал о том, что в нашей жизни мало чего будет в первый раз. Чего-то такого, чему бы я сильно удивился. Первый поцелуй, от которого у тебя подкашиваются ноги, первый “Чупа-чупс”, жвачка “Turbo”, переводные татуировки. В наше время не удивишься газированному напитку. А тогда “Yupi”, кола, киндер сюрпризы, коллекция бегемотиков, полет в самолете, поездка в другой город, выход на сцену – все было невероятно и в первый раз. Поскольку почти все это происходило в школе, мне захотелось написать песню, в которой будет чувствоваться ностальгия, по тому, чего уже никогда не будет впервые. Так ко мне пришла идея песни, благодаря которой можно было б окунулся в воспоминания и будто побывать на школьной дискотеке. Так мы с Яной Шемаевой (Jerry Heil) создали “Одноклассницу”, - прокомментировал выход клипа Дантес.

DANTES - Одноклассница: смотреть клип онлайн

Напомним, ранее Владимир Дантес с юмором высказался о возрасте 30+.

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