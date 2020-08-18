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DZIDZIO рассекретил, во сколько лет впервые поцеловался

Комментариев: 2
Михаил Хома поделился воспоминаниями о первом поцелуе.
DZIDZIO рассекретил, во сколько лет впервые поцеловался
DZIDZIO рассекретил, во сколько лет впервые поцеловался
Пресс-служба

Популярный артист DZIDZIO на съемочной площадке грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет в День Независимости, 24 августа, в 20:00, откровенно рассказал, как учился целоваться и в каком весьма непривычном месте имел первый опыт «взрослых поцелуев».

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Специально для праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» канала «Украина» популярный певец DZIDZIO посетил родной Львов, где прямо на площади Рынок исполнил свой хит «Я миллионер». За кулисами шоу артист вспомнил свой первый поцелуй. Оказалось, такой опыт музыкант получил в очень раннем возрасте, более того, уже тогда DZIDZIO имел достаточно взрослые мечты.

DZIDZIO вспомнил свой первый поцелуй
DZIDZIO вспомнил свой первый поцелуй
Пресс-служба

«Ой, блин, это было в детском саду. Мне очень нравилась воспитательница и я малый, когда все ложились спать, не спал – целовался с подушкой. Представлял, что воспитательница будет моей женой, ведь она мне так нравилась, а няня очень сильно ревновала», – вспоминает DZIDZIO.

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Однако и настоящий первый поцелуй артиста был тоже в необычном месте. А так как он был занятым ребенком – учился в музыкальной школе – целоваться его никто не учил, говорит, как и все тренировался на помидорах.

DZIDZIO вспомнил свой первый поцелуй
DZIDZIO вспомнил свой первый поцелуй
Пресс-служба

«Наверное, все же в детском саду – в павильоне, где ходили дети – можно было возвращаться из школы напрямую через сад – там была такая дыра, куда мы проникали и целовались. Мне было 12  или 13 лет. Я немножко переживал, а потом не мог нанюхаться», – рассказал артист на съемочной площадке канала «Украина».

DZIDZIO вспомнил свой первый поцелуй
DZIDZIO вспомнил свой первый поцелуй
Пресс-служба

Напомним, концерт «З Днем народження, Україно!» пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины. А 24 августа в 20:00 вся страна соберется перед экранами канала «Украина» и отметит День Независимости любимыми песнями звезд.

Напомним, ранее жена Dzidzio рассказала, ревнует ли супруга к Оле Цибульской.

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Теги: Dzidzio, Михаил Хома
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.08.2020, 14:49
Оценка:  -1
гость
А у уважаемого в кавычках Дзи-Д зьо больше и нечего вспоминать. Потому. что интеллект у него отсутствует вовсе. . Только недоразвитым. таким. . как он сам. может нравиться такой певец со своими воспоминаниями.
гость  (аноним)  18.08.2020, 14:39
Оценка:  -1
гость
Михаил не обижайся но
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