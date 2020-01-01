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Юлия Биньковская из "Топ-модели по-украински" рассекретила пол будущего ребенка

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Длинноногая Клео из третьего сезона модельного реалити Нового канала продолжает делиться подробностями своей беременности.
Юлия Биньковская из "Топ-модели по-украински" рассекретила пол будущего ребенка
Юлия Биньковская из "Топ-модели по-украински" рассекретила пол будущего ребенка
Пресс-служба

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Когда Юлия Биньковская из «Топ-модели по-украински» объявила о своей беременности, поклонники сразу же принялись угадывать, кого она ждет — мальчика или девочку. Некоторое время выпускница модельного реалити Нового канала держала интригу, но наконец-то призналась: ее первенцем будет мальчик!

— Мы ждем мальчика. Впрочем, пол ребенка не имеет никакого значения — это будет самый лучший и самый желанный ребенок в мире! — призналась Юлия. — Антон (парень Биньковской и отец ее будущего ребенка, — прим. ред.), кстати, с уверенностью говорил, что у нас будет пацан. А я была уверена, что у нас девочка, маленькая принцесса…

Юлия Биньковская рассекретила пол будущего ребенка
Юлия Биньковская рассекретила пол будущего ребенка
Пресс-служба

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Малыш появится на свет в конце октября, этого момента девушка ждет с огромным нетерпением. А пока что готовится к родам и делится трогательными воспоминаниями:

— С Антоном мы познакомились около десяти лет назад, в университете — мы были одногруппниками. Я ему очень нравилась, он мне тоже, но все пять лет его стеснялась и избегала, — призналась выпускница модельного реалити Нового канала. — Когда мы закончили университет, он женился на другой. Узнав об этом, просто не могла поверить! Вот и все, думала я, сама виновата — так долго морозилась. И вдруг спустя пять лет полной тишины мне приходит смс: «Привет, ты в Украине?» У меня шок, столько лет прошло. Я быстро зашла к нему на страницу и поняла, что он развелся — тут же решила не упускать свое. И вот мы уже полтора года вместе, ждем ребенка.

Юлия Биньковская рассекретила пол будущего ребенка
Юлия Биньковская рассекретила пол будущего ребенка
Пресс-служба

Напомним, ранее создатели “Супер Топ-модели по-украински“ дали ответы на самые популярные вопросы об участницах.

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Теги: Топ-модели по-украински, Юлия Биньковская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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