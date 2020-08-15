Тяжело переболела: Известная телеведущая поразила постом о COVID-19

Валерия Микульская перенесла тяжелый грипп и написала пост о том, что все болезни кроме коронавируса сейчас оставляют без внимания .

Валерия Микульская переболела тяжелым гриппом facebook.com/v.mikulskaya

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Популярная телеведущая Валерия Микульская поразила сообщением о тяжелой болезни. В Инстаграм знаменитость написала длинный пост, в котором подробно раскрыла симптомы заболевания, которое недавно перенесла.

По словам Валерии, вначале она думала, что заболела коронавирусом, у нее сильно поднялась температура и “скакало“ давление. В целом, симптоматика очень напоминала COVID-19. Однако анализ Микульской оказался негативным, а состояние продолжало быть тяжелым.

Обычно в эти дни, в преддверии выходных вы видите под моими фото что-то типа : “Пакуйте чемоданы и вперёд в потрясающий #TourDeUkraine [💛] [💙] “ [🔺] НАЧАЛО Начиналось всё с лёгких симптомов простуды (в первых числах августа) : температура [🌡️] 37, 37.2, лёгкое недомогание, но конечно в силу нынешних обстоятельств я полностью изолировалась и прекратила живые контакты с внешним миром и насторожилась [🤔] . [🔺] РАЗВИТИЕ Спустя три дня симптомы усугубились, добавились градусы до [🌡️] 37.6 - 38.2 , скачки давления (я гипотоник, поэтому сильно вниз) , болезненность в мышцах и коже, боль в области глаз, слабость и ТАДАМ [⚠️] , апогей всему этому - пропал НЮХ [👃] . [🔺] ТЕСТ Шел 9ый болезный день, и я (не дождавшись 10ого, как рекомендует МОЗ Украины) отправилась в ближайшую частную диагностическую клинику на ТОТ самый тест [👩‍⚕️] , правда ИФА [💉] (имуноферментный на основе сыворотки крови) , его проще сделать и в информативности он не уступает ПЛР. А я на 99% была уверена в результате. НО, спустя несколько дней и получив результаты анализа, сильно удивилась, ведь НЕГАТИВНЫЙ [➖] [🤞], - поделилась телеведущая.

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Сейчас Валерия выздоравливает. Знаменитость отмечает, что, скорее всего, перенесла тяжелый вирус гриппа. Звезда отметила в посте, что в связи с пандемией коронавируса, другие болезни сейчас плохо диагностируют, и это приводит к появлению осложнений. Потому Микульская решила поделиться собственным опытом и посоветовала подписчикам быть бдительными и беречь здоровье.

[🔺] ЧТО В ОСТАТКЕ? Я переболела агрессивным вирусом гриппа [🤧] [😵] [🤕] или риновирусом, который поражает нервную и сосудистую систему подобно Covid_19. А ко всему имеет практически идентичные симптомы (единственный [➕] - не препятствует дыханию, всё это время слабо выраженный кашель на уровне трахеи [💨] ) Или всё же ИМ [🔥] [☝️] Но возможно, принимая необходимую терапию в нужное время, удалось бы избежать такой его острой формы [🔥] , аносмии [👃] (как это СТРАШНО - жить без запахов [😔] [😣] [😢] ) и конечно тяжелейшего удара по имунной системе [🥀] в это непростое время. Но как-то все силы нашей системы здравоохранения брошены в одну область, новые штамы гриппа и ОРВИ остались неудел. [🙄] Завершая эту странную историю болезни [📑] подчеркну и прошу вас быть внимательнее к себе и близким [🙌] [👀] [👂] . И я не очень то, вернее даже совсем не люблю говорить о своих болезнях [💪] [🙅‍♀️] , но сейчас в порядке исключения ибо очень хочется, чтобы мой опыт сослужил вам службу и уберёг от последствий [🤒] с которыми пришлось столкнуться мне и моей семье. Выздоравливающе Лю [💋] , ваша тревел-муза [🧘‍♀️], - написала Валерия.

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