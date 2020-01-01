"Похожа на папу": Певица Alyosha показала новорожденную дочь
Певица Alyosha показала фото с мужем и дочкой, которую родила в Киеве .
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Украинская певица Alyosha родила девочку. Об этом сообщила сама артистка в Инстаграм, добавив снимок с мужем, музыкантом Тарасом Тополей, и новорожденной дочкой.
Семейство позирует в роддоме. Певица Alyosha в халате держит на руках маленькую Машу, завернутую в детское одеяльце.
Ну наконец-то!
Наша Мария Тарасовна Тополек родилась!
Маруся раз, два, три, калина
Чорнявая девушка ...
Похожая так на папу! ❤️, - написала артистка.
Напомним, что теперь артистка официально многодетная мать - у пары уже есть двое сыновей.
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