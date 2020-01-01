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"Похожа на папу": Певица Alyosha показала новорожденную дочь

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Певица Alyosha показала фото с мужем и дочкой, которую родила в Киеве .

У Alyosha и Тараса Тополи родился третий ребенок
У Alyosha и Тараса Тополи родился третий ребенок
instagram.com/alyoshasinger

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Украинская певица Alyosha родила девочку. Об этом сообщила сама артистка в Инстаграм, добавив снимок с мужем, музыкантом Тарасом Тополей, и новорожденной дочкой.

Семейство позирует в роддоме. Певица Alyosha в халате держит на руках маленькую Машу, завернутую в детское одеяльце.

Ну наконец-то!
Наша Мария Тарасовна Тополек родилась!
Маруся раз, два, три, калина
Чорнявая девушка ...
Похожая так на папу! ❤️, - написала артистка.

У Alyosha и Тараса Тополи родился третий ребенок
У Alyosha и Тараса Тополи родился третий ребенок
instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что теперь артистка официально многодетная мать - у пары уже есть двое сыновей.

Ранее мы писали, у кого именины 15 августа. 

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Теги: рождение, Alyosha, ребенок
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Источник: IVONA)bigmir.net

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