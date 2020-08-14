"Хочу пышную и дорогую свадьбу": MARUV рассказала, сколько готова потратить на церемонию
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Певица MARUV и ее муж Александр Корсун уже 8 лет вместе. Подробности свадьбы звезда впервые рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Несколько лет назад, встретив своего будущего мужа, Аня, настоящее имя певицы, сразу поняла, что это ее мужчина.
«Видимо, я интуитивно это почувствовала, – призналась героиня «Зіркового шляху» и добавила: – Мы почти сразу стали жить вместе, то есть не очень долго встречались».
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Однако пара расписалась, не устраивая свадьбу. Причем Александр спонтанно сделал Ане предложение.
«Это очень интересная история, – сказала певица во время интервью для канала «Украина». – Мы пришли на встречу к парню и девушке, у которых я пела на свадьбе. И они рассказали нам, что уже давно расписались, но свадьбу решили отметить только сейчас, потому что так сделать гораздо легче. Я говорю Саше: «Вот бы и нам расписаться». Он отвечает: «Хорошо. У меня есть знакомый в ЗАГСе». И уже на следующий день звонок: «Берите паспорта, приезжайте». Вот и все. Приехали, подали заявление и расписались».
Хотя со свадьбой пара пока не спешит.
«Она точно будет, – сказала певица в интервью для канала «Украина», – это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба в лучшем случае обойдется нам 200 тысяч долларов».
Ранее сообщалось, что MARUV упала в бассейн во время концерта в Одессе.
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