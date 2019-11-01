Очередное расставание: Майли Сайрус разошлась с Коди Симпсоном

Певица Майли Сайрус заявила, что она и Коди Симпсон отныне только друзья.

В пятницу, 14 августа, в мировых СМИ появилась информация о расставании американской певицы и актрисы Майли Сайрус с австралийским поп-певцом Коди Симпсоном. По словам инсайдеров, пара разорвала любовные отношения несколько недель назад. Однако причину такого решения не сообщили.

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А спустя несколько часов сама исполнительница подтвердила новость в прямом эфире в своем Инстаграм-аккаунте. 27-летняя Майли заявила, что она с Коди взяли время, чтобы поработать над самими собой по отдельности. Артистка заявила, что 23-летний Коди остается ее другом, как и 10 лет до этого.

“Мы с моим бойфрендом действительно расстались. Это было подтверждено “осведомленными“ источниками, хотя осведомленными могут быть только те, кто составляет эту пару. Сейчас две половинки не могут составить единое целое, и теперь каждый из нас будет работать над собой по отдельности, чтобы стать лучшей версией себя. Мы просто решили, кем мы хотим быть, что мы хотим от жизни и все такое, так что не придавайте излишнего значения тому, если вдруг через неделю мы выйдем вместе поесть пиццу. Мы дружили 10 лет и продолжаем оставаться друзьями, так что не выдавайте это за то, чем оно не является“, рассказала Сайрус.

Ранее стало известно, что получила Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом.

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