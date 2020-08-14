Жена музыканта Джона Ледженда, модель Крисси Тейген в третий раз беременна.

"Самый сексуальный мужчина 2019 года" Джон Ледженд в третий раз станет отцом Getty Images

Известный американский исполнитель и пианист Джон Ледженд, который в 2019 году получил звание “Самого сексуального мужчины“ от журнала People, готовится в третий раз стать отцом.

Читай также: Эд Ширан готовится к рождению первенца - СМИ

О пополнение в семье 41-летний музыкант и его 34-летняя супруга, модель и ведущая Крисси Тейгер решили сообщить оригинальным способом. На официальном ютуб-канале Джона вышел его новый клип “Wild“, в съемках которого приняла участие Крисси. В финальных кадрах модель показала свой округлившийся животик.

Позже Тайгер подтвердила, что подарит Ледженду еще одного ребенка. В своем Твиттер-аккаунте звезда разместила короткое видео, где она позирует в облегающих лосинах и пиджаке на голое тело, демонстрируя на камеру “беременный“ животик.

“Посмотрите на этого третьего ребенка“, - сказала Крисси в ролике.

Отметим, что у супругов есть 4-летняя дочь Луна Симона и 2 -летний сын Майлз Теодор. Оба ребёнка зачаты с помощью процедуры ЭКО.

Ранее мы писали, что невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности из-за нового фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram