Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Самый сексуальный мужчина 2019 года" Джон Ледженд в третий раз станет отцом

Комментариев: 0
Жена музыканта Джона Ледженда, модель Крисси Тейген в третий раз беременна.
"Самый сексуальный мужчина 2019 года" Джон Ледженд в третий раз станет отцом
"Самый сексуальный мужчина 2019 года" Джон Ледженд в третий раз станет отцом
Getty Images

Известный американский исполнитель и пианист Джон Ледженд, который в 2019 году получил звание “Самого сексуального мужчины“ от журнала People, готовится в третий раз стать отцом.

Читай также: Эд Ширан готовится к рождению первенца - СМИ

О пополнение в семье 41-летний музыкант и его 34-летняя супруга, модель и ведущая Крисси Тейгер решили сообщить оригинальным способом. На официальном ютуб-канале Джона вышел его новый клип “Wild“, в съемках которого приняла участие Крисси. В финальных кадрах модель показала свой округлившийся животик.

Позже Тайгер подтвердила, что подарит Ледженду еще одного ребенка. В своем Твиттер-аккаунте звезда разместила короткое видео, где она позирует в облегающих лосинах и пиджаке на голое тело, демонстрируя на камеру “беременный“ животик.

“Посмотрите на этого третьего ребенка“, - сказала Крисси в ролике.

Отметим, что у супругов есть 4-летняя дочь Луна Симона  и 2 -летний сын Майлз Теодор. Оба ребёнка зачаты с помощью процедуры ЭКО.

Ранее мы писали, что невесту Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности из-за нового фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Джон Ледженд, Крисси Тейген
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь