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"Звана вечеря": Сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда

Спецтема: ТВ и телешоу
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Что мы увидим в 4 выпуске кулинарного проекта "Звана вечеря" на СТБ.
"Звана вечеря": Сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
"Звана вечеря": Сюрприз от шеф-повара мирового уровня и угощения от сыроеда
Пресс-служба

В эту субботу, 15 августа в 19:00, на СТБ выйдет четвертый премьерный выпуск шоу «Звана вечеря». Герои этой недели уж точно никогда бы не встретились за одним столом в реальной жизни! В этот раз удивлять коронными блюдами будут: итальянский бренд-шеф Марко Черветти, бодибилдер-сыроед Анна Войтенко, гламурный астропсихолог Мария Волина и обаятельный стоматолог Александр Шимченко.

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Марко Черветти – один из лучших поваров Украины, бренд-шеф ресторанных проектов «Le-Silpo», ресторана неаполитанской кухни «Positano». Эксцентричный итальянец – настоящий король кулинарии.

Марко Черветти
Марко Черветти
Пресс-служба

Астропсихолог Мария Волина точно знает все про гороскопы. Обожает блюда из мяса. Убеждена, что, если она не съест вкусный стейк, ее клиент не почувствует ее энергию астропсихолога. В «Заній вечері» рассчитывает только на победу.

Соперник Марии – Александр Шимченко – главврач и собственник стоматологической клиники.  Любит шумные и весёлые компании. Обожает не только вкусно поесть, но и готовить. Его фирменное блюдо – манты.  

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Анна Войтенко – профессиональная спортсменка, чемпионка мира по бодибилдингу. При этом она сыроед. Уверена, что, питаясь фруктами, овощами и устрицами, сможет дожить до 100 лет. И хоть кормить гостей Анна будет скромно, но принимать – со всей душой.

Во время знакомства героев не избежать споров. Что же всё-таки стоит есть: мясо или сырые овощи? Верить ли звездам? И как сохранить здоровье?

Не пропустите выпуск шоу «Звана вечеря» в эту субботу, 15 августа в 19:00, на СТБ!

Ранее были названы имена звездных экспертов нового ток-шоу “О чем молчат женщины“.

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Теги: Звана вечеря
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Источник: Ivоna bigmir)net

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