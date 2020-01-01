"О чем молчат женщины": Названы имена звездных экспертов нового ток-шоу

Создатели “О чем молчат женщины” рассказали, кто из звездных экспертов примет участие в ток-шоу.

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Скоро на СТБ стартует ток-шоу “О чем молчат женщины”, ведущей которого стала легендарная Оксана Байрак. В студию к именитому режиссеру и телеведущей придут героини с откровенными вопросами на самые волнующие, спорные и сложные темы. Совместно с экспертами Байрак поможет героине взвесить все “за” и “против” и принять для себя решение. Создатели “О чем молчат женщины” рассказали, кто из звездных экспертов примет участие в ток-шоу.

“В каждом выпуске в лагерях “за” и “против” новые эксперты, которые аргументируют свою позицию на тему программы. Они спорят и доказывают преимущества своей позиции. Были случаи, конечно, когда к концу съемки кто-то из гостей поменял свою точку зрения. Например, после обсуждения на тему “секса втроем” женщина, которая изначально была в лагере “против” изменила свое мнение”, - рассказывает руководитель проекта Дарья Майборода.

Оксана Байрак Пресс-служба

“Фишка нашего ток-шоу в том, чтобы задействовать свежие лица. Но среди экспертов будут и знаменитости, которым есть что сказать - Оля Сумская, Маргарита Сичкарь, Кристина Решетник, Андре Тан, Ксения Бугримова, Никита Добрынин с Дашей Квитковой и многие другие”, - делится Майборода.

Оксана Байрак и Ксения Бугримова Пресс-служба

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В ток-шоу “О чем молчат женщины” будут подниматься темы, которые знакомы многим женщинам и о которых многие боялись говорить — послеродовая депрессия, бодипозитив, фригидность, домашнее насилие, чайлдфри, суррогатное материнство и другие. После обсуждения в студии выход для себя сможет найти не только героиня, но и все телезрительницы, попавшие в похожую ситуацию.

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