Gena VITER презентовал кавер-версию известной песни Александра Пономарева “Серденько“.

Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита Пресс-служба

Известный певец и телеведущий Gena VITER впервые исполнил на ежегодном фестивале “Ukrainian Song Project/Українська пісня” во Львове кавер-версию известной песни Александра Пономарева “Серденько“.

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Артист выпустил трек как раз в день рождения Александра Пономарева, 9 августа. В качестве подарка артист сделал музыкальный презент, дав второе дыхание и новое прочтение мегахиту маэстро. Современную модную аранжировку сделал саундпродюсер Томаш Лукач.

Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита Пресс-служба

Кавер-версия песни “Серденько“ от Gena VITER уже доступна на всех музыкальных платформах.

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