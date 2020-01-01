Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита
Gena VITER презентовал кавер-версию известной песни Александра Пономарева “Серденько“.
Известный певец и телеведущий Gena VITER впервые исполнил на ежегодном фестивале “Ukrainian Song Project/Українська пісня” во Львове кавер-версию известной песни Александра Пономарева “Серденько“.
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Артист выпустил трек как раз в день рождения Александра Пономарева, 9 августа. В качестве подарка артист сделал музыкальный презент, дав второе дыхание и новое прочтение мегахиту маэстро. Современную модную аранжировку сделал саундпродюсер Томаш Лукач.
Кавер-версия песни “Серденько“ от Gena VITER уже доступна на всех музыкальных платформах.
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