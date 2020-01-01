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Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита

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Gena VITER презентовал кавер-версию известной песни Александра Пономарева “Серденько“.
Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита
Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита
Пресс-служба

Известный певец и телеведущий Gena VITER впервые исполнил на ежегодном фестивале “Ukrainian Song Project/Українська пісня” во Львове кавер-версию известной песни Александра Пономарева “Серденько“.

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Артист выпустил трек как раз в день рождения Александра Пономарева, 9 августа. В качестве подарка артист сделал музыкальный презент, дав второе дыхание и новое прочтение мегахиту маэстро. Современную модную аранжировку сделал саундпродюсер Томаш Лукач.

Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита
Gena VITER представил во Львове свою версию легендарного украинского хита
Пресс-служба

Кавер-версия песни “Серденько“ от Gena VITER уже доступна на всех музыкальных платформах.

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Теги: Gena VITER, Александр Пономарев
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Источник: Ivоna bigmir)net

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