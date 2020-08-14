Миле Кунис - 38: Лучшие роли голливудской звезды украинского происхождения

14 августа Миле Кунис исполняется 38 лет.

Сегодня, 14 августа, свой день рождения празднует голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис. Артистке исполняется 38 лет.

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Будущая знаменитость родилась в Черновцах в семье инженера-механика и учительницы физики. Девочка жила в Украине до 7 лет. Потом вместе с родителями она переехала в Лос-Анджелес. Чтобы подтянуть английский язык мама и папа Милы записали ее на курсы актерского мастерства. Это и стало переломным моментом в жизни Кунис. В 1993 году она начала сниматься в рекламе. А еще год спустя Мила озвучивала Мэг в мультсериале “Гриффины“ и появлялась в эпизодических ролях в телефильмах.

Сейчас же Кунис блистает в голливудских фильмах. В течение 27-летней кинокарьеры актриса перевоплотилась в более сорока героинь. И в личной жизни звезды тоже все хорошо. Кунис является женой актера Эштона Катчера и мамой двоих детей – 5-летней дочери дочь Уайетт Изабель и 3-летнего сына Димитрия Портвуда.

В честь дня рождения Милы Кунис Ivona предлагает вспомнить десять самых лучших ролей именинницы.

Черный Лебедь (2010) – Лили

Очень плохие мамочки (2016-2017) - Эми Митчелл

Друзья по сексу (2011) - Джейми Рейлис

Оз: великий и могучий (2013) - Теодора, Злая ведьма Запада

Третий лишний (2012) - Лори Коллинз

Восхождение Юпитер (2015) - Юпитер Джонс

Шпион, который меня кинул (2018) - Одри Стокман

Макс Пэйн (2008) - Мона Сакс

Этим утром в Нью-Йорке (2014) - Шэрон Гилл

Кровные узы (2013) - Натали

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